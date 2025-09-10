James McAvoy Kimdir, Hangi Film ve Dizilerde Oynadı? Sağlık Durumu ve Saldırı Olayı

İskoç aktör James McAvoy, kariyerine 2000 yılında adım attıktan sonra, özellikle "X-Men" serisi ve "Split" gibi filmlerle dünya genelinde tanınan bir isim haline geldi. Son olarak, Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında yeni filmi "California Schemin'" ile yönetmenlik kariyerine giriş yaptı. Ancak, festival sonrası yaşanan bir saldırı olayı, McAvoy'un gündemde kalmasına neden oldu.

James McAvoy'un Hayatı ve Kariyeri

James Andrew McAvoy, 21 Nisan 1979'da Glasgow, İskoçya'da dünyaya geldi. Eğitimini Kraliyet İskoç Müzik ve Drama Akademisi'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine "The Near Room" adlı tiyatro yapımıyla başlayan McAvoy, televizyon dünyasına "Children of Dune" ve "Shameless" gibi dizilerdeki rolleriyle adım attı. İlk büyük çıkışını ise "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" filmiyle gerçekleştirdi. Çok yönlü bir aktör olarak, hem dramatik hem de fantastik yapımlarda dikkat çekti.

Filmografi

James McAvoy, kariyeri boyunca birçok önemli filmde yer aldı. "Atonement" (Kefaret) ve "Wanted" gibi yapımlarla uluslararası alanda tanınırken, "Split" ve "Glass" filmlerinde 24 farklı karakteri canlandırarak büyük beğeni topladı. Ayrıca, "X-Men: First Class" serisinde Profesör X karakteriyle de tanınmaktadır. 2025 yılında vizyona girecek olan "California Schemin'" filminde hem yönetmenlik yapması hem de oyuncu olarak yer alması, kariyerinde yeni bir dönemi simgeliyor.

Dizi Kariyeri

McAvoy'un dizi kariyeri de dikkat çekicidir. 1997 yılında "Midsomer Murders" adlı dizide yer alan aktör, 2001'de "Band of Brothers" mini dizisiyle büyük bir çıkış yaptı. "White Teeth" ve "Children of Dune" gibi projelerde de rol aldı. 2004-2005 yılları arasında "Shameless" dizisindeki performansı, onu geniş kitlelere ulaştırdı ve popülaritesini artırdı.

Son Olay: Saldırı ve Sağlık Durumu

James McAvoy'un sağlık durumu hakkında güncel bilgilere göre, 8 Eylül 2025 gecesi Toronto'da gerçekleşen bir saldırı olayı, dikkatleri üzerine çekti. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde barışçıl bir akşam geçirirken, kimliği belirsiz sarhoş bir kişi tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Olay, bar personelinin müdahale etmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Neyse ki, McAvoy ciddi bir yaralanma yaşamadı ve saldırıya karşı sakinliğini koruyarak durumu esprili bir şekilde karşıladı. Olayın ardından barı terk etmedi ve sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir bilgiye ulaşılamadı.