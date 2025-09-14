İzmir’de Kaybolan 14 Yaşındaki Gülseren Demir Bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Gülseren Demir’in bulunması, mahallede büyük bir sevinçle karşılandı. Gülseren’in, okula gitmek üzere evinden çıktıktan sonra kaybolması, hem ailesi hem de çevre halkı için endişe verici bir durum oluşturdu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, kaybolduğu saatten itibaren hızla yayılarak geniş bir destek akışı sağladı.

Ailenin Arama Çalışmaları

Gülseren Demir’in sabah saatlerinde evden çıkmasının ardından okula ulaşamadığını öğrenen ailesi, hemen harekete geçti. Aile üyeleri, gözyaşları içerisinde, Gülseren’i bulmak için tüm gün boyunca arama çalışmaları gerçekleştirdi. Telefonların ardı ardına çalması ve kapıların çalınması, durumun ciddiyetine dair birer gösterge oldu. Ancak, küçük kızdan ilk başta herhangi bir iz elde edilemedi. Ailenin çaresizliği, sosyal medyada büyük yankı buldu ve “Gülseren bulunsun!” çağrıları yapıldı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Kayıp ihbarını alan polis ekipleri, durumu ciddiyetle ele alarak anında harekete geçti. Gülseren’in gidiş güzergahı üzerinde detaylı bir arama başlatıldı. Okul çevresi, mahalle araları ve güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Parklar ve çevre alanlar da ekipler tarafından didik didik arandı. Karabağlar’da kaybolan çocuğun bulunması için tüm kaynaklar seferber edildi.

Sevinçle Dolu Gelişmeler

Uzun süren arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan kaygılı bekleyişin sonuna gelindi. Gülseren Demir’in sağ salim bulunduğu haberi, hem ailesi hem de mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Polis ekipleri, genç kıza ulaştıktan sonra aileye güzel haberi iletti. Ailenin gözyaşları, bu kez mutluluk gözyaşlarına dönüştü ve mahallede adeta bayram havası yaşandı.

“Gülseren bulundu” haberi sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi bu sevinci paylaştı. İçinde bulunduğumuz dönemde, toplumsal dayanışmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bu olay, İzmir’deki pek çok insanın bir araya gelmesine vesile oldu.