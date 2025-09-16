İstanbul'un 24 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda geniş çaplı bir elektrik kesintisi meydana geldi. 16 Eylül 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kesintiler, toplam 24 ilçeyi kapsıyor. Vatandaşlar, bazı mahallelerde bu kesintilerin akşam saatlerine kadar devam edebileceği bilgisini aldı. İstanbul'da yaşanan bu durum, elektrik dağıtımında yaşanan planlı bakım ve onarım çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Kesintilerin Kapsamı ve Sebepleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan resmi kesinti programına göre, elektrik kesintileri Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu gibi ilçelerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana geliyor. Yetkililer, bu kesintilerin planlı bir şekilde yürütüldüğünü, ancak bazı bölgelerde ani arızalar nedeniyle de elektrik verilemediğini belirtti.

İstanbul'daki Elektrik Kesintileri ve Etkileri

Yaşanan elektrik kesintileri, İstanbul'un günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Kesintilerin özellikle iş yerleri, eğitim kurumları ve evlerde önemli sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor. BEDAŞ, vatandaşların kesintilerle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor ve kesintilerin süreleri hakkında düzenli güncellemeler yapmayı planlıyor. Kesintilere ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Böylece, İstanbul'daki elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geniş bir alanı etkileyerek, günlük yaşamı zora sokmaya devam ediyor. Vatandaşlar, bu süreçte alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, olumsuz etkileri minimize etmeye çalışıyor.