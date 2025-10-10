Dolar
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek bir koşu etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bu kapsamda, etkinlik süresince alternatif güzergahların da belirlendiği ifade edildi.

Kapatılacak Yollar ve Zaman Aralığı

12 Ekim Pazar günü saat 07.00 ile 11.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar arasında Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Cevdet Paşa Caddesi yer alıyor. Kapanma noktası, Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar uzanacak. Bu durum, özellikle bu güzergahları kullanan sürücüler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Alternatif Güzergahlar

Belirlenen alternatif güzergahlar ise sürücülerin yoğunluk yaşamadan seyahat edebilmesi için önerilmektedir. Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi bu alternatif yollar arasında bulunmaktadır. Sürücülerin bu güzergahları kullanarak trafiğin akışını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri bekleniyor.

Koşu etkinliği, İstanbul'un sosyal yaşamına katkıda bulunmanın yanı sıra, sporun yaygınlaştırılması açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür organizasyonlar, şehirdeki etkinlik takviminin bir parçası olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Sürücüler ve vatandaşlar için yapılacak olan bu düzenlemelerin, etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

