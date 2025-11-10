İstanbul'da Eğlence Mekanında Kadına Ateş Açıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 1 Kasım tarihinde bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Gözde Yılmaz, yüzüne ve boynuna kolonya dökülerek ateşe verildi. Olayın ardından, Yılmaz'ın yaralandığına dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri hızla müdahale etti.

Olayın Gelişimi

Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'taki bir eğlence mekanında gerçekleşen olayda, Gözde Yılmaz'ın yüzünde ve boyun çevresinde ciddi yanıklar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı. Yüz, boyun ve gövdesinin sol tarafında ikinci derece yanıklar tespit edilen Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kadın S.A.G. aynı gün içinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen S.A.G., kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin masada oturan Gözde Yılmaz'a kolonya dökerek ardından çakmakla ateşe verdiği anlar yer alıyor. Bu görseller, olayın ciddiyetini ve yaşanan anın dehşetini gözler önüne seriyor.

Polis ve adli makamlar, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemleri alma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.