Dolar
41,2950 %0,23
Euro
48,8272 %0,44
Gram Altın
4.907,34 % 0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon

İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladığı iddiasıyla Al Hayrat Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yaşandı. Soruşturmanın temelini, Interpol ve Europol Daire Başkanlığı'nın Türkiye'ye ilettiği bilgiler oluşturuyor.

IŞİD ile Bağlantılı Finansal Faaliyetler

Alınan bilgilere göre, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer adlı kişinin, Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu şahıslarla birlikte Al Hayrat Derneği üzerinden IŞİD mensuplarının ailelerine maddi destek sağladığı belirlendi. Bu destekler arasında para, kira, giyim ve gıda yardımları yer almakta olup, özellikle çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt üyelerinin Türkiye'deki ailelerine yönlendirilmiştir.

Yardım Faaliyetleri ve İnfak Toplama

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD üyesi kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla "infak" adı altında para topladığı tespit edildi. Dernek kurucusu Merve Nur Okçuoğlu'nun, kendisine gönderilen paraları topladığı ve bunları ilgili kişilere ulaştırdığı ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Rolü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan verilere göre, gözaltına alınan şüphelilerin banka işlemlerinde, IŞİD ile bağlantılı kişiler arasında para transferleri gerçekleştirdiği görüldü. Bu durum, şüphelilerin uluslararası bir terör finansmanı ağı içinde yer aldığını gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartarak, operasyonun kapsamını genişletti.

Operasyonun Detayları

Polis ekipleri, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon sonucunda 8 şüpheliyi yakaladı. Firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu operasyon, Türkiye’de terörizmle mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve ilgili birimlerin terör finansmanı ile mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

#İşid
#Masak
Meryem Bekmez: Türkiye’nin Yürüyüş Branşındaki Parlayan Yıldızı
Meryem Bekmez: Türkiye’nin Yürüyüş Branşındaki Parlayan Yıldızı
#Gündem / 16 Eylül 2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti
#Politika / 16 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Açıklamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Açıklamalar
Gündem
İstanbul'un 24 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor
İstanbul'un 24 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanıyor
Gül Onat'tan Dua İsteği: Pankreas Kanseriyle Mücadele Ediyor
Gül Onat'tan Dua İsteği: Pankreas Kanseriyle Mücadele Ediyor
Apple, iOS 26 Güncellemesini Yayınladı: Yenilikler ve Desteklenen Modeller
Apple, iOS 26 Güncellemesini Yayınladı: Yenilikler ve Desteklenen Modeller
Türkiye Kupası 2. Tur Hakemleri Açıklandı: İşte 17-18 Eylül Maç Programı
Türkiye Kupası 2. Tur Hakemleri Açıklandı: İşte 17-18 Eylül Maç Programı
Merkez Bankası'ndan Sürpriz Döviz Alım Hamlesi
Merkez Bankası'ndan Sürpriz Döviz Alım Hamlesi
Tarım Kredi Kooperatifi 16-22 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında!
Tarım Kredi Kooperatifi 16-22 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında!
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? İşte Eylül 2025 Beklentileri
FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? İşte Eylül 2025 Beklentileri
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft