İstanbul'da Al Hayrat Derneği'ne Operasyon

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladığı iddiasıyla Al Hayrat Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yaşandı. Soruşturmanın temelini, Interpol ve Europol Daire Başkanlığı'nın Türkiye'ye ilettiği bilgiler oluşturuyor.

IŞİD ile Bağlantılı Finansal Faaliyetler

Alınan bilgilere göre, İsviçre'de "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Anne-Karine Meyer adlı kişinin, Türkiye'de ikamet eden bazı yabancı uyruklu şahıslarla birlikte Al Hayrat Derneği üzerinden IŞİD mensuplarının ailelerine maddi destek sağladığı belirlendi. Bu destekler arasında para, kira, giyim ve gıda yardımları yer almakta olup, özellikle çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt üyelerinin Türkiye'deki ailelerine yönlendirilmiştir.

Yardım Faaliyetleri ve İnfak Toplama

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG kontrolündeki kamplarda bulunan IŞİD üyesi kadınlara maddi yardım sağlamak amacıyla "infak" adı altında para topladığı tespit edildi. Dernek kurucusu Merve Nur Okçuoğlu'nun, kendisine gönderilen paraları topladığı ve bunları ilgili kişilere ulaştırdığı ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Rolü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan verilere göre, gözaltına alınan şüphelilerin banka işlemlerinde, IŞİD ile bağlantılı kişiler arasında para transferleri gerçekleştirdiği görüldü. Bu durum, şüphelilerin uluslararası bir terör finansmanı ağı içinde yer aldığını gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartarak, operasyonun kapsamını genişletti.

Operasyonun Detayları

Polis ekipleri, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon sonucunda 8 şüpheliyi yakaladı. Firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu operasyon, Türkiye’de terörizmle mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve ilgili birimlerin terör finansmanı ile mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.