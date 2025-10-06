İstanbul'da 6 Ekim Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

İstanbul'da 6 Ekim 2023 tarihinde bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacağı bildirildi. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kesintiler şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler ve saat aralıklarıyla ilgili detaylar vatandaşların erişimine sunulacak.

Kesinti Programı ve Saatleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda, 6 Ekim tarihinde İstanbul'un farklı bölgelerinde elektrik akışının belirli saatler arasında kesileceği belirtildi. Kesintinin süresi ve kapsamı hakkında bilgi almak isteyenler, dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinden sorgulama yapabilecekler.

AYEDAŞ ile Elektrik Kesintisi Sorgulama

AYEDAŞ, Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintileri ve arıza durumlarıyla ilgilenmektedir. Bu nedenle, Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, AYEDAŞ'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Burada, kesinti programı ve etkilenen bölgeler hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkündür.

BEDAŞ ile Elektrik Kesintisi Sorgulama

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintileri için BEDAŞ da benzer bir sorgulama hizmeti sunmaktadır. BEDAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan "Planlı Elektrik Kesintileri" bölümünden, kesintinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. Ayrıca, BEDAŞ 186 mobil uygulaması aracılığıyla da bu bilgilere erişim sağlanabilir. Kesintilerle ilgili SMS bildirim almak isteyenler, BEDAŞ’a başvuruda bulunabilirler.

Bu elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği için vatandaşların bu süreçte gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. Kesintilerin hangi saatler arasında olacağı ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi almak isteyenler, ilgili dağıtım şirketlerinin internet sitelerini takip etmeye devam etmelidir.