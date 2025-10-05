İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintileri olacağını duyurdu. Bu durum, özellikle Anadolu ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. İSKİ, kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve suyun ne zaman geri geleceğini belirten detayları resmi olarak açıkladı.

Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeler

Planlı su kesintileri, İstanbul'un farklı bölgelerinde belirli ilçeleri etkileyecek. İSKİ'nin yaptığı açıklamalara göre, kesintilerin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve bu kesintilerin süresi hakkında bilgi edinmek mümkündür. Vatandaşlar, yaşadıkları mahalleye göre su kesintisi ile ilgili detayları öğrenmek için İSKİ'nin resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanabilirler.

Su Kesintisi Sorgulama Ekranı

İstanbul'da su kesintisi yaşayan bölgeler hakkında bilgi almak isteyenler için İSKİ, kullanıcı dostu bir sorgulama ekranı sunmaktadır. Bu ekran aracılığıyla, su kesintilerinin ne zaman başlayacağı, hangi mahalleleri kapsadığı ve kesintinin süresi gibi bilgilere ulaşmak mümkündür. İlgili sorgulama sayfasına erişim sağlayarak, yaşadığınız bölgedeki su durumu hakkında güncel bilgi alabilirsiniz.

Su kesintileri, bakım çalışmaları ve altyapı yenileme gibi nedenlerden ötürü belirli aralıklarla yaşanabilmektedir. Bu tür kesintilerin önceden duyurulması, vatandaşların su ihtiyacını planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. İSKİ, bu konuda şeffaf bir iletişim sağlamakta ve kesintilerin etkili bir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalara devam etmektedir.

5 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul'da yaşanacak su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel durumu takip etmek için İSKİ’nin resmi web sitesini ziyaret etmek yeterli olacaktır. Böylece, su kesintilerinden etkilenmemeniz için gerekli önlemleri alabilirsiniz.