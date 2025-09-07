İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Kritik Eşiği Geçti

İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentin su kaynakları üzerine artan endişeleri beraberinde getiriyor. Yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajların toplam su seviyeleri, son verilerle birlikte yüzde 40'ın altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, barajlardaki doluluk oranı 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yüzde 37.82 olarak kaydedildi.

Barajlardaki Su Seviyeleri Düşüşte

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan on barajda, su seviyeleri son günlerde önemli bir düşüş gösterdi. 30 Haziran 2025 tarihinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 66.23 iken, bu oran bugüne gelindiğinde ciddi bir azalma ile karşı karşıya kaldı. İSKİ'nin raporlarına göre, bu durum, kentin su kaynakları üzerindeki baskının artırdığı bir duruma işaret ediyor.

Yağışların Yetersizliği Etkili Oluyor

Barajlarda yaşanan doluluk kaybının başlıca sebebi, son dönemdeki yetersiz yağış miktarı olarak öne çıkıyor. Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi, su kaynaklarının azalmasına yol açarak barajlardaki doluluk oranlarının düşmesine neden oldu. Uzmanlar, bu durumun, İstanbul'un su yönetimi ve gelecekteki su ihtiyacı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İstanbul'un Su Yönetimi İçin Zamanlama Kritik

Barajlardaki doluluk oranlarının bu seviyelere inmesi, İstanbul'un su yönetimi açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. İSKİ, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarını artırmayı hedefliyor. Kentin su kaynaklarının sürdürülebilirliği için alınacak önlemler ve yapılacak planlamalar, önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak. Su kaynaklarının korunması, hem doğal yaşamın sürdürülebilirliği hem de şehir yaşamı açısından büyük bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ve su seviyeleri ile ilgili gelişmeler, şehrin geleceği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline geldi. Uzmanlar, su yönetimi konusunda atılacak adımların, kentteki su krizinin önlenmesi adına belirleyici olacağını vurguluyor. Bu durum, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için su tasarrufu bilincinin artırılmasını zorunlu kılıyor.