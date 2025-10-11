İstanbul Baraj Doluluk Oranları 11 Ekim 2025

11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'daki baraj doluluk oranları, son yağışların ardından güncel verilerle birlikte merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajların doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek halkı bilgilendiriyor. Özellikle Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere ve Büyükçekmece gibi önemli barajlardaki su seviyeleri, kentin su ihtiyacının karşılanmasında kritik öneme sahip.

Yağışların Etkisi

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu yağışların, hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yükselerek, kentin su yönetiminde rahatlama sağlamaktadır. Ancak, su kaynaklarının durumunu takip etmek, olası kuraklık dönemleri için önem taşımaktadır.

İSKİ Baraj Doluluk Oranları

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı, 11 Ekim 2025 itibarıyla ortalama %25.65 olarak belirlenmiştir. Bu oran, barajların su seviyelerinin güncel durumunu yansıtmaktadır. Aşağıda, bazı önemli barajların doluluk oranları ve kapasiteleri yer almaktadır:

Ömerli Barajı'nın kapasitesi 244.540.000 m³ iken, doluluk oranı %15.76 olarak ölçülmüştür. Darlık Barajı'nın kapasitesi 102.463.000 m³ ve doluluk oranı %40.02'dir. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı %49.27 ile dikkat çekerken, Terkos Barajı'nın doluluk oranı %31.46 olarak kaydedilmiştir. Alibeyköy Barajı %15.06, Büyükçekmece Barajı %30.52, Sazlıdere Barajı %28.45, Istrancalar Barajı %26.32, Kazandere Barajı %2.88 ve Pabuçdere Barajı %12.44 doluluk oranlarına sahiptir.

Bu veriler, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. İSKİ, barajların doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek, kentin su kaynaklarının yönetimi konusunda halkı bilgi sahibi etmeyi sürdürmektedir. Su tasarrufu bilincinin artırılması ve barajların durumu, gelecekteki su yönetimi stratejileri için büyük önem taşımaktadır.