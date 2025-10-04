İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleler sırasında alıkonulan 36 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye döneceğini duyurdu. Bu gelişme, alıkonulan vatandaşların aileleri ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu.

Özel Uçak Seferi Planlandı

Keçeli, yaptığı açıklamada, "Sumud’da alıkonulan vatandaşlarımızdan 36'sı bugün Türkiye'ye getirilecek" ifadelerini kullandı. İlgili makamlar, Türk vatandaşlarının dönüşü için özel bir uçak seferinin düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonun öğleden sonra gerçekleşmesi ve alıkonulan kişilerin Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

İşlemler Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da en kısa sürede yurda dönmeleri için gerekli işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Öncü Keçeli, "Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir" şeklinde bilgi verdi.

Uluslararası Boyut

Öte yandan, dönüş gerçekleştirecek olan uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da bulunması planlandığı ifade edildi. Bu durum, olayın uluslararası boyutunu ve diplomatik ilişkileri daha da önemli hale getiriyor. Türkiye, alıkonulan vatandaşlarının güvenli bir şekilde yurda dönüşünü sağlamak adına gerekli adımları atma kararlılığını sürdürüyor.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleleri, uluslararası sularda yaşanan gerilimi artırırken, Türkiye'nin bu süreçteki duruşu ve vatandaşlarını kurtarma çabası dikkat çekiyor. Alıkonulan Türk vatandaşlarının yurda dönüşü, hem aileleri hem de kamuoyu tarafından büyük bir sevinçle karşılanacak.