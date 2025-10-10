İş Arayanlar Dikkat! Kamuya 260 Personel Alımı Yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ilana göre, Türkiye'de kamu kurumlarına toplamda 260 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 200, Savunma Sanayii Başkanlığı 36 ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 personel alımı yapacak. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir imkan sunuyor.

Alım Kriterleri ve Kadrolar

Alım sürecinde, 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. İstihdam edilecek personeller arasında 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli yer alıyor. Bu kadrolar, adayların yeteneklerine ve eğitim durumlarına göre çeşitlendirilmiş olup, farklı alanlarda uzmanlık gerektiren pozisyonları kapsamaktadır.

Başvuru Tarihleri

Adaylar, başvurularını 13-24 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, kamu sektöründe çalışma arayışında olanlar için oldukça kritik bir dönemi temsil ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Alımları

Savunma Sanayii Başkanlığı, 36 savunma sanayii uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini bildirdi. Adayların elektrik, bilgisayar mühendisliği ve ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, bu pozisyonlar için en az 80 KPSS puanı ve 75 puan İngilizce yeterliliği şartı aranmaktadır. Başvurular, 13-27 Ekim tarihleri arasında Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde 24 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, büro, koruma güvenlik ve destek personeli olarak istihdam edilecekler. İlgili alım ilanı ve başvuru detaylarına ulaşmak için Resmi Gazete'den bilgi edinilebilir. Bu tür alımlar, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli fırsatlar sunmaktadır.