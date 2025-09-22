İdil Bilgen: Türkiye Güzeli ve Tıp Eğitimi

Türkiye'nin güzellik yarışmalarında dikkat çeken isimlerinden biri olan İdil Bilgen, son dönemdeki başarılarıyla gündemde. 2024 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazanan Bilgen, aynı zamanda tıp alanındaki kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı almış durumda. Peki, İdil Bilgen kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Bu yazıda, İdil Bilgen'in hayatına ve kariyerine dair detayları bulacaksınız.

İdil Bilgen’in Eğitimi ve Kariyeri

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 180 cm boyunda bir genç kadın olarak dikkat çekiyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen, tıp alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeye karar verdi. Temmuz 2025'te New York'a taşınan Bilgen, North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi ihtisasına başlamış ve bu süreci sosyal medya hesaplarından duyurarak takipçileriyle paylaşmıştır. Paylaşımında, "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur," diyerek, azim ve kararlılığın önemine vurgu yapmıştır.

Güzellik Yarışmalarındaki Başarıları

İdil Bilgen, 11 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, Bilgen’in sadece güzellik alanındaki yetenekleriyle değil, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme yeteneğiyle de dikkat çekmesini sağladı. Yarışma sonucunda, Türkiye’yi Miss World’de ilk 40’a taşıyarak Asya kıtasında ilk 10'a girmeyi başardı. Ayrıca, Miss World tarihinde Miss Turkey olarak Head to Head Challenge’i kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gelecek Planları ve Hedefleri

İdil Bilgen'in kariyer yolculuğunda, tıp alanındaki hedefleri ve güzellik yarışmalarındaki başarıları bir arada devam ediyor. Haziran 2024'te tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Eylül 2024'te taçlı Türkiye güzeli unvanını kazandı. Bilgen, Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalışma yaparken, Mart 2025'te Northwell'de ikamet etmek için eşleşti. Mayıs 2025'te USMLE 3. adımını başarıyla tamamlayarak tıp kariyerine yönelik önemli bir adım attı. Ayrıca, Miss World & Tepeden Kafa Yarışması’nda çeyrek finalist olarak da dikkat çekmeyi başardı.

Son olarak, Ağustos 2025 itibarıyla New York’un en iyi hastanelerinden birinde ikamet etmeye başlayarak, hem tıp alanında hem de güzellik sektöründe kariyerine devam etmek için önemli adımlar atan İdil Bilgen, gelecekte daha pek çok başarı elde etmeyi hedefliyor.