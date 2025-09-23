Dolar
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar

İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar

Yayınlanma
14
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, itirafçı olan Adem Soytekin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tutukluluğunun ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Soytekin, hakkındaki iddialara yanıt vererek, teslim ettiği belgelerin sayısını ve sürecin detaylarını aktardı.

Adem Soytekin'in İfadeleri ve Geçmişi

İBB soruşturmasında ismi geçen birçok yetkilinin arasında yer alan Adem Soytekin, cezaevinde bulunduğu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iletişime geçtiğini öne sürdü. Soytekin, İmamoğlu'nun kendisine yönelik ifadelerini aktararak, “Kızgın değil, kırgınım. İzahat bekliyorum” ve “En kötü vekil olur, çıkarsın” şeklinde mesajlar aldığını belirtti.

Tehdit ve Vaatler

Soytekin, gözaltına alındığı süreçte tanıdıklarının kendisini tehdit ettiğini ve çeşitli vaatlerde bulunduğunu ifade etti. "19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındım. Gözaltı süresince, tanışıklığım olan kişiler tarafından hem tehdit edildim hem de çeşitli uyarılara maruz kaldım" dedi. Bu durumun kendisini etkilediğini ve ifade vermeye karar verdiğini vurguladı.

Belgelerin Teslimi ve Kamuoyuna Mesajı

Adem Soytekin, ifade süreci sonrasında 200'ün üzerinde belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiğini açıkladı. “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifadelerimin doğruluğunu sorgulayan tüm açıklamalar asılsızdır. Bu belgeler açıkça ortadayken, ifadelerimin herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duyduğu yönündeki iddialar gerçekleri çarpıtma çabasından ibarettir” dedi. Soytekin, açıklamalarında gerçeklerin belgelerle sabit olduğunu vurgulayarak, kendisine yöneltilen eleştirileri reddetti.

Bu süreç, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının derinleşmesine ve kamuoyunda tartışmalara yol açmasına neden olmaktadır. Soytekin’in ifadeleri ve teslim ettiği belgeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilir.

