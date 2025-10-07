İBB Burs Başvuru Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan burs başvuruları, Genç Üniversiteli Desteği adı altında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilere yönelik olarak düzenleniyor. Peki, 2025 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs Başvuruları ve Son Tarih

2025 İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, geçen yıl başvurular kasım ayının başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor, dolayısıyla sonuçların kasım ayı sonlarında duyurulması olası.

Destek Miktarında Artış

Genç Üniversiteli Desteği kapsamında sağlanan burs miktarı, bu yıl önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak verilen destek, 2025 yılı için 20 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, başvurusu kabul edilen öğrencilere tek seferde yatırılacak. Üniversite öğrencileri, destek miktarını kendi banka hesapları üzerinden alabilecekler.

İBB bursları, gençlerin eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlamakta ve onların akademik hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, burs başvuru sonuçlarının duyurulması, üniversite öğrencileri için büyük bir öneme sahiptir.