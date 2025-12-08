Güncel Emekli Promosyonu Kampanyaları Aralık 2025

Bankaların emekli promosyonu kampanyaları, Aralık 2025 itibarıyla güncellenmiş durumda. Bu dönemde, emekli maaşlarını bankalara taşıyan müşterilere sunulan promosyon tutarları, ek ödemelerle birlikte 31.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, en yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın sunduğunu ve bu bankaların sunduğu fırsatları merak ediyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu güncel kampanyaları aşağıda bulabilirsiniz.

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 30.000 TL'ye kadar kazanım sunuyor. Bunun yanı sıra, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişlerde toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı da sağlanıyor. Kampanya, 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

Halkbank

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Brüt maaş tutarına göre yapılan ödemeler; 10.000 TL – 14.999,99 TL arasında 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999,99 TL arasında 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahipleri için 10.000 TL altındaki maaşlarda 5.000 TL promosyon ödemesi yapılabiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Promosyon ödemesi, 3 yıllık peşin olarak yapılırken, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için toplam maaş tutarına göre hesaplama yapılıyor. Başvurular, şubeler, internet şubesi ve mobil uygulama gibi kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 25.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalarda ek 10.000 TL'ye kadar bonus fırsatı da bulunuyor. Kampanyanın geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2025 olarak belirlenmiştir.

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplamda 28.000 TL'ye varan kazanım elde etmek mümkün. Kampanya süresi 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 30.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, belirli şartları yerine getiren müşterilere ek nakit ödüller de sağlanıyor.

Akbank

Akbank, emekli maaşını 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt edenler için 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Ek ödül fırsatlarıyla birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar kazanım elde edilebiliyor.

Denizbank

Denizbank, emeklilere 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. 12.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere ek promosyon fırsatları da mevcut. Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, 9.000 TL'ye kadar ek promosyon fırsatları da mevcut. Bu kampanya, 1 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

Albaraka

Albaraka, 4 Kasım - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15.600 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek ödül kazanma fırsatları da mevcut olup, yeni emekli maaş müşterileri için yönlendirme ödülleri bulunuyor.

Şekerbank

Şekerbank, maaş aralığına göre emekli promosyonu sunuyor. 0-9.999 TL maaş alanlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL aralığında 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında 10.000 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ek ürün kampanyaları ile toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 29.500 TL'ye kadar promosyon, bonus ve ödül sunuyor. Emekliler, belirli şartları yerine getirerek ek nakit ödül fırsatlarından yararlanabiliyor.

QNB

QNB, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 31.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ek nakit ödül fırsatları da sağlanıyor. Kampanya, 8 Ekim 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerlidir.