Brighton-West Ham Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Premier Lig'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. Brighton, bu hafta sahasında zorlu rakibi West Ham ile karşılaşacak. Brighton, West Ham ile daha önce oynadığı 16 Premier Lig maçında yalnızca bir kez mağlup oldu ve bu tek yenilgisini Ağustos 2023’te kendi sahasında yaşadı. Taraftarlar için önemli bir mücadele olan bu maç, her iki takımın da ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor.

Brighton-West Ham Maçının Detayları

Brighton, Premier Lig'deki bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle ikinci yarılarda en fazla gol atan takım olma unvanına sahip olan Brighton, West Ham karşısında da galibiyet hedefliyor. 7 Aralık Pazar günü Amex Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun Performansı

Bu maçta, Brighton'da forma giyen A Milli Takım futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’nun performansı dikkat çekiyor. Bu sezon 13 maçta görev alan Kadıoğlu'nun, West Ham karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Genç futbolcunun sahadaki etkisi, Brighton'un galibiyet şansını artırabilir.

Brighton, taraftarlarının desteğiyle birlikte bu kritik maçı kazanarak puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. West Ham ise, Brighton karşısında alacağı bir galibiyetle ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Her iki takım için de önemli olan bu karşılaşma, Premier Lig'deki rekabetin ne denli üst düzey olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.