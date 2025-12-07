TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemleri nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti. Kurul, söz konusu futbolcuların aldıkları cezaları onaylarken, ceza sürelerinin 45 gün ile 12 ay arasında değiştiği belirtildi. Bu karar, Türkiye futbolunda önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte ve bahisle ilgili kuralların ihlaline karşı alınan önlemlerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ceza ve İtiraz Süreçleri

TFF'nin resmi açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezasını da onadı. Bu durum, futbol camiasında bahis eylemleriyle ilgili disiplin süreçlerinin ne denli titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’e verilen 15 günlük ceza, yapılan itiraz sonucunda 10 güne indirilmişken, ceza miktarı da 2 milyon lira yerine 1 milyon 333 bin lira olarak güncellenmiştir.

Diğer Cezalar ve Kararlar

Kurul, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a, rakip takım mensuplarına yönelik hakaret nedeniyle verilen 3 maç men cezasını ve 120 bin lira para cezasını da onayladı. Ayrıca, Fenerbahçe kulübüne çeşitli sebeplerle uygulanan toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapama cezası da kabul edildi. Galatasaray'ın bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezası onaylanırken, Göztepe’ye de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları sebebiyle toplam 920 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası verildi.

TFF Tahkim Kurulu’nun bu kararları, Türk futbolunun disiplin ve etik kurallarına bağlı kalması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bahis eylemleri ve taraftar davranışları konusunda alınan önlemler, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için kritik bir öneme sahip. Bu kararların, futbolun yönetimi ve düzenlenmesi açısından ne denli önemli olduğu, ligdeki tüm kulüpler için de dikkat çeken bir husus olarak öne çıkıyor.