Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı yüzde 1'lik bir değer artışı ile 11.007,37 puan seviyesinde tamamladı. Hafta içinde endeksin en düşük seviyesi 10.870,07 puan, en yüksek seviyesi ise 11.201,69 puan olarak kaydedildi. Bu performans, yatırımcıların piyasa hareketlerine duyduğu ilgiyi artırırken, sektör bazında da farklı yönelimler gözlemlendi.

Sektörel Performans Değerlendirmesi

Hafta boyunca Borsa İstanbul'un farklı sektör endeksleri de dikkat çekici artışlar gösterdi. Teknoloji endeksi, yüzde 3,1 değer kazancı ile 24.787,71 puana ulaşırken, sanayi endeksi yüzde 2,93'lük bir artışla 13.937,92 puana yükseldi. Mali endeks ise yüzde 1,86 değer kazanarak 16.137,86 puana çıktı. Hizmetler endeksi de yüzde 0,7 oranında bir prim yaparak 10.469,95 puan seviyesine ulaştı.

En Çok Kazandıran Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en fazla değer kazanan hisse, yüzde 42,41 oranıyla Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. oldu. Efor Yatırım'ı, yüzde 18,12'lik artışla Aksa Enerji izledi. Koza Altın İşletmeleri ise yüzde 15,86 oranında bir değer artışı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu hisselerin yükselişi, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu.

En Çok Kaybeden Hisseler

Öte yandan, Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden hisseler de belirlendi. Destek Finans Faktoring A.Ş., yüzde 33,79 ile en fazla kayıp yaşayan hisse olurken, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik yüzde 7,07, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ise yüzde 5,16'lık düşüşle sıralandı. Bu durum, yatırımcılar için riskli bir hafta olduğunu gösterdi.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında ASELSAN, 858 milyar 192 milyon liralık piyasa değeri ile ilk sırada yer aldı. Garanti BBVA, 594 milyar 300 milyon lira ile ikinci, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ise 478 milyar 300 milyon liralık piyasa değeri ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu şirketlerin piyasa değeri, sektörel dinamikler ve yatırımcı ilgisi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.