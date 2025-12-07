Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu

Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı yüzde 1'lik bir değer artışı ile 11.007,37 puan seviyesinde tamamladı. Hafta içinde endeksin en düşük seviyesi 10.870,07 puan, en yüksek seviyesi ise 11.201,69 puan olarak kaydedildi. Bu performans, yatırımcıların piyasa hareketlerine duyduğu ilgiyi artırırken, sektör bazında da farklı yönelimler gözlemlendi.

Sektörel Performans Değerlendirmesi

Hafta boyunca Borsa İstanbul'un farklı sektör endeksleri de dikkat çekici artışlar gösterdi. Teknoloji endeksi, yüzde 3,1 değer kazancı ile 24.787,71 puana ulaşırken, sanayi endeksi yüzde 2,93'lük bir artışla 13.937,92 puana yükseldi. Mali endeks ise yüzde 1,86 değer kazanarak 16.137,86 puana çıktı. Hizmetler endeksi de yüzde 0,7 oranında bir prim yaparak 10.469,95 puan seviyesine ulaştı.

En Çok Kazandıran Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en fazla değer kazanan hisse, yüzde 42,41 oranıyla Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. oldu. Efor Yatırım'ı, yüzde 18,12'lik artışla Aksa Enerji izledi. Koza Altın İşletmeleri ise yüzde 15,86 oranında bir değer artışı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu hisselerin yükselişi, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu.

En Çok Kaybeden Hisseler

Öte yandan, Borsa İstanbul'da en çok değer kaybeden hisseler de belirlendi. Destek Finans Faktoring A.Ş., yüzde 33,79 ile en fazla kayıp yaşayan hisse olurken, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik yüzde 7,07, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ise yüzde 5,16'lık düşüşle sıralandı. Bu durum, yatırımcılar için riskli bir hafta olduğunu gösterdi.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında ASELSAN, 858 milyar 192 milyon liralık piyasa değeri ile ilk sırada yer aldı. Garanti BBVA, 594 milyar 300 milyon lira ile ikinci, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ise 478 milyar 300 milyon liralık piyasa değeri ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu şirketlerin piyasa değeri, sektörel dinamikler ve yatırımcı ilgisi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

#Borsa İstanbul
#Hisse
#Prim
Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
#Gündem / 07 Aralık 2025
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
#Gündem / 07 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Ekonomi
Gram Altın Fiyatları Yükselişte: Uzmanlardan Yıl Sonu Tahmini
Gram Altın Fiyatları Yükselişte: Uzmanlardan Yıl Sonu Tahmini
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft