İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların su kaynakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. 7 Aralık itibarıyla İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Gece saatlerinde başlayan yağışların, baraj doluluk oranları üzerindeki etkisi ise 8 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde netleşecek.

7 Aralık 2025 Baraj Doluluk Oranları

Bugün itibarıyla İSKİ, İstanbul’un çeşitli barajlarının doluluk oranlarını şu şekilde duyurdu: Genel doluluk oranı yüzde 17,12 olarak kaydedildi. Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 13,39, Darlık Barajı’nda yüzde 27,78, Elmalı Barajı’nda ise yüzde 49,22 olarak belirlendi. Terkos Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19,35, Alibey Barajı’nda yüzde 9,98, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 18,3 ve Sazlıdere Barajı’nda yüzde 16,92 olarak ölçüldü. Istrancalar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 29,98, Kazandere Barajı’nda yüzde 2,29 ve Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,24 seviyesinde kalmaktadır.

Yağışların Barajlara Etkisi

İstanbul’da 7 Aralık’ta başlayan sağanak yağışların, barajlardaki su seviyelerine olan etkisi, meteorolojik veriler doğrultusunda dikkatle izleniyor. Uzmanlar, yağışların barajlara olan etkisinin, 8 Aralık sabahı açıklanacak olan güncel verilerle netleşeceğini belirtiyor. Bu durum, İstanbul’un su ihtiyacı ve kuraklık koşulları açısından kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık, İstanbul’un su kaynaklarının azalmasına yol açmıştı. Bu nedenle, yağışların barajlardaki su seviyelerini artırıp artırmayacağı, şehirdeki su yönetimi açısından büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul'da su kaynaklarının yönetimi ve doluluk oranlarının düzenli takibi, kentin su ihtiyacının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, yağışların barajlara olan etkisinin izlenmesi, hem İSKİ hem de İstanbul halkı için kritik bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.