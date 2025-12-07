Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)

İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların su kaynakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. 7 Aralık itibarıyla İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Gece saatlerinde başlayan yağışların, baraj doluluk oranları üzerindeki etkisi ise 8 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde netleşecek.

7 Aralık 2025 Baraj Doluluk Oranları

Bugün itibarıyla İSKİ, İstanbul’un çeşitli barajlarının doluluk oranlarını şu şekilde duyurdu: Genel doluluk oranı yüzde 17,12 olarak kaydedildi. Ömerli Barajı’nda su seviyesi yüzde 13,39, Darlık Barajı’nda yüzde 27,78, Elmalı Barajı’nda ise yüzde 49,22 olarak belirlendi. Terkos Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19,35, Alibey Barajı’nda yüzde 9,98, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 18,3 ve Sazlıdere Barajı’nda yüzde 16,92 olarak ölçüldü. Istrancalar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 29,98, Kazandere Barajı’nda yüzde 2,29 ve Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,24 seviyesinde kalmaktadır.

Yağışların Barajlara Etkisi

İstanbul’da 7 Aralık’ta başlayan sağanak yağışların, barajlardaki su seviyelerine olan etkisi, meteorolojik veriler doğrultusunda dikkatle izleniyor. Uzmanlar, yağışların barajlara olan etkisinin, 8 Aralık sabahı açıklanacak olan güncel verilerle netleşeceğini belirtiyor. Bu durum, İstanbul’un su ihtiyacı ve kuraklık koşulları açısından kritik bir öneme sahip. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık, İstanbul’un su kaynaklarının azalmasına yol açmıştı. Bu nedenle, yağışların barajlardaki su seviyelerini artırıp artırmayacağı, şehirdeki su yönetimi açısından büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul'da su kaynaklarının yönetimi ve doluluk oranlarının düzenli takibi, kentin su ihtiyacının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, yağışların barajlara olan etkisinin izlenmesi, hem İSKİ hem de İstanbul halkı için kritik bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

#İski
#Seohaber
#Yağış
#Baraj Doluluk
#İstanbul Baraj Doluluk
#İski Güncel Baraj Doluluk
#7 Aralık
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
#Magazin / 07 Aralık 2025
Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor
Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor
#Gündem / 07 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
Gündem
Evdeki Musluktan Tarıma: Bakanlığın Meclis’e Getirdiği Su Planı
Evdeki Musluktan Tarıma: Bakanlığın Meclis’e Getirdiği Su Planı
MasterChef Altın Kupa Nedir, Ne Zaman Başlıyor ve Kimler Var? 2025 MasterChef Altın Kupa Kadrosu
MasterChef Altın Kupa Nedir, Ne Zaman Başlıyor ve Kimler Var? 2025 MasterChef Altın Kupa Kadrosu
MasterChef Türkiye Finalisti Özkan Akan Kimdir?
MasterChef Türkiye Finalisti Özkan Akan Kimdir?
Bakan Fidan: "Trump'ın Yapmak İstedikleri, Türkiye'nin Hedef ve Çıkarlarıyla Büyük Ölçüde Örtüşüyor"
Bakan Fidan: "Trump'ın Yapmak İstedikleri, Türkiye'nin Hedef ve Çıkarlarıyla Büyük Ölçüde Örtüşüyor"
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Spotify Wrapped'ini Paylaştı
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Spotify Wrapped'ini Paylaştı
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor Karşı Karşıya
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor Karşı Karşıya
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft