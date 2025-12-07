Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Meclis toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda evlenecek çiftlerin nikah ücretlerini artırma kararı aldı. Yapılan düzenlemeye göre, belediye nikah salonlarında gerçekleştirilen nikah işlemlerinin ücretleri önemli bir artış göstermiştir. Bu değişiklikle birlikte, nikah ücreti, aile cüzdanı hariç, 10.000 TL'den 13.500 TL'ye, hafta sonu yapılan nikahlar içinse 12.500 TL'den 16.875 TL'ye yükseltilmiştir.

Yapı İşlemlerinde de Artış

Nikah ücretlerindeki artışın yanı sıra, Eyüpsultan Belediyesi, yapı işlemleri ile ilgili ücretlerde de önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. Yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli, 100 metrekareye kadar olan yapılar için 2.500 TL'den, yüzde 300 artışla 10.000 TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, durum tespiti yapılmadan sökülen gecekondular için belirlenen ücret, 20.000 TL'den 60.000 TL'ye, yüksek katlı binalar için ise 20.000 TL'den 100.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Yatırımcılar ve İlgililer için Uyarılar

Bu yeni ücret düzenlemeleri, özellikle inşaat sektöründeki yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli bir durum oluşturmaktadır. Nikah ve yapı işlemlerindeki bu fiyat artışları, yerel yönetimlerin mali dengelerini koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dolandırıcılık faaliyetleri konusunda ise, son günlerde gümüş vurgunu gibi olayların artması, vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılara sebep olmuştur.

Ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, yüksek aidat talepleri nedeniyle birçok ailenin taşınmak zorunda kaldığı haberleri gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin gastronomi alanındaki yeri ve benzin fiyatlarındaki dalgalanmalar da halkın ilgisini çeken diğer konular arasında yer almaktadır.