Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda göle dönen bir alt geçitte bir sürücü mahsur kaldı. Olay, Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde, 05.30 sularında gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarıları, gece saatlerinde İstanbul'da yoğun yağışların başlamasını tetikledi ve bu durum, yolların kısa süre içinde su birikintileriyle dolmasına neden oldu.

Yoğun yağmur sularının etkisiyle alt geçitte meydana gelen su birikintisi, buradan geçmeye çalışan bir sürücünün aracının mahsur kalmasına yol açtı. Sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan sürücüyü güvenli bir şekilde araçtan çıkararak kurtardı. Yapılan çalışmaların ardından, alt geçitteki mazgallar temizlendi ve kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Bu olay, İstanbul'da aniden meydana gelen yağışların, ulaşımda ve günlük yaşamda nasıl aksamalara sebep olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde de benzer yağışların yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını gerektiriyor.