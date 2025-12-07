Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda göle dönen bir alt geçitte bir sürücü mahsur kaldı. Olay, Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde, 05.30 sularında gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarıları, gece saatlerinde İstanbul'da yoğun yağışların başlamasını tetikledi ve bu durum, yolların kısa süre içinde su birikintileriyle dolmasına neden oldu.

Yoğun yağmur sularının etkisiyle alt geçitte meydana gelen su birikintisi, buradan geçmeye çalışan bir sürücünün aracının mahsur kalmasına yol açtı. Sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan sürücüyü güvenli bir şekilde araçtan çıkararak kurtardı. Yapılan çalışmaların ardından, alt geçitteki mazgallar temizlendi ve kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Bu olay, İstanbul'da aniden meydana gelen yağışların, ulaşımda ve günlük yaşamda nasıl aksamalara sebep olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde de benzer yağışların yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını gerektiriyor.

#İstanbul
#Sağanak Yağış
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
#Gündem / 07 Aralık 2025
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
#Magazin / 07 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
Gündem
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)
İstanbul Baraj Doluluk Oranları (7 Aralık)
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
Oyuncu Ege Kökenli'den Dikkat Çeken Sektör İtirafı: "İşlerime Engel Oldu"
Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor
Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft