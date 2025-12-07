Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor

Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gülse Birsel'den İki Yeni Proje Müjdesi: Yeni Dizi ve Aile Arasında 2 Geliyor
Okunma Süresi: 2 dk

Ülkemizin sevilen oyuncu ve senaristlerinden Gülse Birsel, hayranlarına iki müjde birden verdi. Birsel, yeni bir dizi projesine başlamaya hazırlandığını ve uzun süredir beklenen "Aile Arasında 2" filminin çekimlerinin mayıs ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu gelişmeler, Gülse Birsel'in kariyerine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Aile Arasında 2 Filminin Çekimleri Mayıs'ta Başlayacak

Gülse Birsel, 2019 yılında izleyiciyle buluşan "Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "Aile Arasında 2" projesinin senaryosunun tamamlandığını ve çekimlerin mayıs ayında başlayacağını açıkladı. İlk filmdeki karakterlerin tekrar bir araya geleceği bu yapım, Birsel'in yazdığı senaryonun getirdiği yeniliklerle izleyicilere keyifli anlar sunmayı hedefliyor. Birsel, "Senaryo bitti, üzerinde çalışıyoruz" diyerek projeye olan heyecanını dile getirdi.

Yeni Dizi Projesi Üzerinde Çalışmalar Başladı

Gülse Birsel'in duyurduğu diğer bir müjde ise yeni bir dizi projesi üzerineydi. Birsel, "Bir de diziye niyetim var, ufak ufak başlamış durumdayım" diyerek izleyicileri meraklandırdı. Detayları henüz netleşmemiş olan bu dizi, Gülse Birsel'in komedi alanındaki yeteneklerini bir kez daha sergilemesine olanak tanıyacak. Yeni projenin çıkış tarihi ve detayları konusunda ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Yalan Dünya Hakkında Açıklamalar

Sosyal medyada son günlerde sıkça gündeme gelen "Yalan Dünya" dizisinin yeni sezonu hakkında da açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, "Yalan Dünya 5. sezon gelmiyor, sadece arkadaşlarla hasret giderdik" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, dizi hayranları için bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Birsel'in diğer projelerine yönelik heyecanı devam ediyor.

Gülse Birsel'in yeni dizi ve "Aile Arasında 2" film projeleri, Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, bu projeleri sabırsızlıkla beklerken, Gülse Birsel'in kariyerindeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

#Magazin Haberleri
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?
#Gündem / 07 Aralık 2025
Evdeki Musluktan Tarıma: Bakanlığın Meclis’e Getirdiği Su Planı
Evdeki Musluktan Tarıma: Bakanlığın Meclis’e Getirdiği Su Planı
#Gündem / 07 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
MasterChef Altın Kupa Nedir, Ne Zaman Başlıyor ve Kimler Var? 2025 MasterChef Altın Kupa Kadrosu
MasterChef Altın Kupa Nedir, Ne Zaman Başlıyor ve Kimler Var? 2025 MasterChef Altın Kupa Kadrosu
Gündem
MasterChef Türkiye Finalisti Özkan Akan Kimdir?
MasterChef Türkiye Finalisti Özkan Akan Kimdir?
Bakan Fidan: "Trump'ın Yapmak İstedikleri, Türkiye'nin Hedef ve Çıkarlarıyla Büyük Ölçüde Örtüşüyor"
Bakan Fidan: "Trump'ın Yapmak İstedikleri, Türkiye'nin Hedef ve Çıkarlarıyla Büyük Ölçüde Örtüşüyor"
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Spotify Wrapped'ini Paylaştı
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Spotify Wrapped'ini Paylaştı
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor Karşı Karşıya
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Kayserispor Karşı Karşıya
Gram Altın Fiyatları Yükselişte: Uzmanlardan Yıl Sonu Tahmini
Gram Altın Fiyatları Yükselişte: Uzmanlardan Yıl Sonu Tahmini
Düğünlerinde Seslendirdikleri Şarkı Viral Olunca Ankaralı Coşkun'dan 300 Bin Liralık Dava
Düğünlerinde Seslendirdikleri Şarkı Viral Olunca Ankaralı Coşkun'dan 300 Bin Liralık Dava
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft