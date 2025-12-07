7 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Diğer Altın Türleri Ne Kadar?

7 Aralık 2025 Pazar günü altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın piyasasında, fiyatlar çeşitli etkenlerden etkileniyor. Bugün gram altın, 5.746 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın ise 4.199 dolar olarak kaydediliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, piyasalarda belirsizlik yaratmakta ve bu durum yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, altın piyasasında kâr satışlarının arttığı gözlemleniyor.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Bugün, gram altın fiyatı alışta 5.745,37 TL, satışta ise 5.746,23 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın fiyatları ise alışta 4.196,02 TL, satışta 4.199,54 TL seviyesinde işlem görmektedir. Çeyrek altın fiyatları alışta 9.192,59 TL, satışta ise 9.395,08 TL olarak güncellenmiştir. Cumhuriyet altını fiyatları ise alışta 36.770,35 TL, satışta 37.465,41 TL olarak kaydedilmektedir. Tam altın fiyatı alışta 37.653,00 TL, satışta ise 37.883,00 TL seviyesindedir. Yarım altın fiyatları alışta 18.327,72 TL, satışta 18.790,17 TL olarak işlem görmektedir.

Altın Türleri ve Fiyatları

Bugün piyasada işlem gören diğer altın türleri arasında ata altın, ziynet altını ve bilezikler de yer almakta. Ata altın fiyatları alışta 38.285,57 TL, satışta ise 39.251,78 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını fiyatları alışta 36.770,35 TL, satışta 37.465,41 TL seviyesinde işlem görmektedir. Ayrıca, 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.183,97 TL, satışta 4.280,52 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.269,46 TL, satışta 5.505,37 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altın fiyatları alışta 93.786,00 TL, satışta ise 94.563,00 TL seviyesindedir.

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyen önemli bir etken olmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, yatırımcıların güncel verileri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.