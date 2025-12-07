Dolar
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 23. Doha Forumu çerçevesinde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

Görüşmenin Detayları

Doha Forumu sırasında yapılan bu görüşme, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Bakan Fidan, görüşme sırasında 10 Mart mutabakatının güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İki tarafın da bölgesel güvenlik ve istikrar konularında iş birliğini artırma konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Hedefler ve Beklentiler

Bakan Fidan, Suriye halkını ve mevkidaşını 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın sağlanması yönündeki çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Bu bağlamda, iki ülke arasında yeni iş birlikleri ve projelerin geliştirilmesi için ilk adımların atılması bekleniyor.

Diğer Temaslar

Fidan, Şeybani ile yaptığı görüşmenin ardından, aynı gün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir araya geldi. Bu temaslar, Türkiye’nin bölgedeki diplomatik varlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Doha Forumu, uluslararası meselelerin tartışıldığı ve ülkeler arası ilişkilerin yeniden gözden geçirildiği önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Bakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği bu görüşme, bölgedeki gelişmelerin ve Türkiye’nin dış politika hedeflerinin şekillenmesinde etkili olabilir.

