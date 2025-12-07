Monaco-Galatasaray Maçını Hollandalı Hakem Danny Makkelie Yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan Monaco-Galatasaray karşılaşması, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olma niteliği taşıyor. 9 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek bu önemli maç, Monako'nun II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Maçın hakemi olarak atanmış olan Hollandalı Danny Makkelie, uluslararası alanda deneyimiyle dikkat çekiyor.

Hakem Atamaları ve Yardımcı Hakemler

Karşılaşmanın hakem kadrosu, futbol otoriteleri tarafından titizlikle belirlenmiştir. Danny Makkelie, maçın ana hakemi olarak görev alacakken, yardımcı hakemlik görevini ise kendi vatandaşı Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Makkelie'nin tecrübeli ekibi, maçın adil bir şekilde yönetilmesi için gerekli desteği sağlayacak.

Teknik Ekip ve VAR Sisteminin Rolü

Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hollandalı Allard Lindhout atanmıştır. Ayrıca, video yardımcı hakem (VAR) sistemi de bu maçta önemli bir rol oynayacak. Belçikalı hakem Bram Van Driessche, VAR görevini üstlenirken, Alman hakem Benjamin Brand ise yardımcı video hakemi (AVAR) olarak görev alacak. VAR sisteminin kullanılması, maçın kritik anlarında doğru kararların alınmasını amaçlıyor.

Maçın Önemi ve Takımların Durumu

Monaco ile Galatasaray arasındaki bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki sıralamalar açısından büyük önem taşıyor. Her iki takım da turnuvada ilerlemek için mücadelelerini sürdürürken, bu maçta alınacak sonuç, gruptaki konumlarını doğrudan etkileyecek. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor ve stadyumda büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

9 Aralık'ta gerçekleşecek bu karşılaşma, futbol dünyasında merakla takip edilecek ve hakem Danny Makkelie'nin yönetimindeki mücadele, özellikle takımların hedefleri açısından belirleyici bir rol oynayacak. Bu bağlamda, hem Galatasaray hem de Monaco, sahada en iyi performanslarını sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor.