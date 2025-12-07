Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji SpaceX'ten Dudak Uçuklatacak Halka Arz

SpaceX'ten Dudak Uçuklatacak Halka Arz

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
SpaceX'ten Dudak Uçuklatacak Halka Arz
Okunma Süresi: 2 dk

Milyarder iş insanı Elon Musk, uzay teknolojileri alanındaki öncüsü olduğu SpaceX'in 2026 yılının ikinci yarısında halka arz edilmesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin değeri, bu süreçte 800 milyar dolara kadar yükselebilir. Eğer bu halka arz gerçekleşirse, Musk'ın serveti önemli bir artış gösterecek ve onu milyarderler liginde daha da üst sıralara taşıyacaktır.

Halka Arz Kapsamı ve Starlink

The Information tarafından yayımlanan habere göre, SpaceX, halka arz planlarını yatırımcılarla paylaşırken, bu sürecin Starlink dahil tüm şirket yapısını kapsayacağını belirtti. Bu durum, daha önce gündeme gelen "Starlink ayrı halka arz edilecek" tartışmalarını sona erdirmiş oldu. Halka arzın hayata geçmesi halinde Musk, sadece Tesla ve X (Twitter) ile değil, aynı zamanda SpaceX üzerinden de dünyanın en zengin insanı unvanını pekiştirme fırsatı bulacak.

SpaceX'in Değeri ve Hisse Satışı

Wall Street Journal'ın haberine göre, SpaceX, halka arz öncesinde ikinci bir hisse satışı ile mevcut değerini 400 milyar dolardan iki katına çıkarmayı hedefliyor. Şirketin mali işler müdürü Bret Johnsen, bu süreçle ilgili yatırımcılara detaylı bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu değer artışı, Musk'ın kişisel servetini de önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor.

Uzaydaki Hakimiyet ve Starlink'in Rolü

Uzay yarışında güçlü bir konumda bulunan SpaceX, hem devlet kurumlarından hem de ticari şirketlerden milyarlarca dolarlık projeler alıyor. Şirketin Starship adlı dev roketine yönelik yatırımlar, değerlemeye büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, SpaceX'in uzayda yaklaşık 9 bin aktif uydusu bulunmakta. Uzmanlar, SpaceX'in değer artışının en önemli sebebinin Starlink olduğunu vurguluyor. Dünya genelinde yüksek hızlı internet hizmeti sunan Starlink, Kasım ayı itibarıyla 8 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bu geniş müşteri kitlesi, şirkete düzenli olarak milyarlarca dolarlık gelir sağlıyor ve dolayısıyla Musk'ın servetine doğrudan katkıda bulunuyor.

#Haberler
#Teknoloji
Monaco-Galatasaray Maçını Hollandalı Hakem Danny Makkelie Yönetecek
Monaco-Galatasaray Maçını Hollandalı Hakem Danny Makkelie Yönetecek
#Spor / 07 Aralık 2025
Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu
Borsa İstanbul'da Haftalık Hisse Performans Raporu
#Ekonomi / 07 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
Yapay Zeka: Devrim mi, Dezenformasyon mu? Bazı Ülkelerde Neden Yasak?
Teknoloji
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Yenilenmiş Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta
Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
Demokan Akkoyun'un Vefatı ve Hayatı
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
MasterChef 2025 Şampiyonu Sezer Dirican Oldu
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
TFF Tahkim Kurulu, Bahis Soruşturmasında 71 Futbolcunun Cezalarını Onadı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Nikah Ücretlerine Zam Yapıldı
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi ile İlgili Açıklama
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft