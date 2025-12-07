Dolar
Haberin Gündemi Genel 7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!

Süper Loto’da büyük heyecan devam ediyor! 7 Aralık 2025 tarihli çekilişte 6 bilen çıkmayınca 24 milyon TL’lik dev ikramiye bir sonraki haftaya devretti. İşte kazandıran numaralar ve tüm ikramiye dağılımı...

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

7 Aralık 2025 Süper Loto çekilişinde büyük heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 146. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 24.507.021,68 TL'lik büyük ikramiye devretti. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi.

Kazandıran Numaralar:

19 – 33 – 37 – 39 – 56 – 57

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi saat 21:30’da canlı yayında gerçekleştirildi. Açıklanan numaralarla büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 bilen olması gerekiyordu. Ancak bu hafta da talihli çıkmayınca ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devredildi.

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı

KategoriKazanan Kişi SayısıKişi Başına Düşen İkramiye
6 BilenDevir24.507.021,68 TL
5 Bilen17 kişi109.426,65 TL
4 Bilen850 kişi3.404,35 TL
3 Bilen18.960 kişi185,30 TL
2 Bilen180.841 kişi20,55 TL

Toplamda yüz binlerce kişi farklı kategorilerde ikramiye kazansa da 6 bilen olmaması nedeniyle gözler şimdi 9 Aralık 2025’te yapılacak olan yeni çekilişe çevrildi.

Büyük İkramiye Beklentisi Artıyor

Süper Loto’da haftalardır büyük ikramiyeyi kazanacak talihlinin çıkmaması, ödül havuzunu rekor seviyelere yaklaştırdı. 24 milyonu aşan ikramiyenin bir sonraki çekilişte 30 milyon TL sınırına yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Bu da bir sonraki çekilişin çok daha büyük bir ilgiyle karşılanmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Süper Loto’nun bir sonraki çekilişi 9 Aralık 2025 Salı günü saat 21:30’da yapılacak. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto'da oyuncular, 1-60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçer. Tüm sayılar doğru tahmin edildiğinde büyük ikramiye kazanılır. Ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilenler de belirli oranlarda ödül alır. Oyun kuponları online olarak ya da bayilerden temin edilebilir.

Sonuçlar Nereden Sorgulanır?

millipiyangoonline.com

Milli Piyango mobil uygulaması

Yetkili bayiler

#Büyük İkramiye
#Büyük İkramiye Devretti
#Loto Kazananlar
#Milli Piyango
#Şans Oyunları
#Süper Loto
#Süper Loto Kazanan Numaralar
#7 Aralık 2025 Loto Sonuçları
#6 Bilen Çıktı Mı
#Süper Loto Çekilişi
