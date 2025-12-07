7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!

7 Aralık 2025 Süper Loto çekilişinde büyük heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 146. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 24.507.021,68 TL'lik büyük ikramiye devretti. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi.

Kazandıran Numaralar:

19 – 33 – 37 – 39 – 56 – 57

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi saat 21:30’da canlı yayında gerçekleştirildi. Açıklanan numaralarla büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 bilen olması gerekiyordu. Ancak bu hafta da talihli çıkmayınca ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devredildi.

Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Kişi Başına Düşen İkramiye 6 Bilen Devir 24.507.021,68 TL 5 Bilen 17 kişi 109.426,65 TL 4 Bilen 850 kişi 3.404,35 TL 3 Bilen 18.960 kişi 185,30 TL 2 Bilen 180.841 kişi 20,55 TL

Toplamda yüz binlerce kişi farklı kategorilerde ikramiye kazansa da 6 bilen olmaması nedeniyle gözler şimdi 9 Aralık 2025’te yapılacak olan yeni çekilişe çevrildi.

Büyük İkramiye Beklentisi Artıyor

Süper Loto’da haftalardır büyük ikramiyeyi kazanacak talihlinin çıkmaması, ödül havuzunu rekor seviyelere yaklaştırdı. 24 milyonu aşan ikramiyenin bir sonraki çekilişte 30 milyon TL sınırına yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Bu da bir sonraki çekilişin çok daha büyük bir ilgiyle karşılanmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Bir Sonraki Çekiliş Ne Zaman?

Süper Loto’nun bir sonraki çekilişi 9 Aralık 2025 Salı günü saat 21:30’da yapılacak. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto'da oyuncular, 1-60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçer. Tüm sayılar doğru tahmin edildiğinde büyük ikramiye kazanılır. Ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilenler de belirli oranlarda ödül alır. Oyun kuponları online olarak ya da bayilerden temin edilebilir.

Sonuçlar Nereden Sorgulanır?

millipiyangoonline.com

Milli Piyango mobil uygulaması

Yetkili bayiler