AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) 2025–2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 6–7 Aralık tarihlerinde Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandı. Sınava katılan yüzbinlerce öğrenci şimdi, “Sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?” ve “AÖF sonuçları hangi tarihte duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

İki Gün, İki Oturum: Ara Sınav Maratonu Sona Erdi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı programlarda öğrenim gören öğrenciler, 6–7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan ara sınavlarda ter döktü.

Sınavlar, her gün iki oturum halinde düzenlendi:

Sabah oturumu: Saat 09.30

Öğleden sonra oturumu: Saat 14.00

Her oturumda, öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin sınavına girdiler. Her ders için 20 soru yöneltildi ve sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi. Sınavlar, Anadolu Üniversitesi’nin sınav uygulama esaslarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Açıklanacak?

Sınavların tamamlanmasının hemen ardından en çok sorulan konuların başında, soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yayınlanma tarihi geldi.

Anadolu Üniversitesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sınavın tamamlanmasını takip eden birkaç gün içinde soru ve cevapları resmi web sitesi olan aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açması bekleniyor.

Ayrıca, öğrenci kullanıcı bilgileriyle AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden de kitapçıklara ulaşılabilecek.

AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, sınav sonuçlarını genellikle sınavdan sonra 10 ila 15 gün içinde açıklıyor. Bu doğrultuda, AÖF 2025 Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının Aralık ayının 3. haftası içinde duyurulması bekleniyor.

Öğrenciler sonuçları;

aosogrenci.anadolu.edu.tr

Anadolu Mobil uygulaması üzerinden

T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Değerlendirme ve Başarı Kriterleri

Her ders için sınavdan alınan puan, ilgili dersin başarı notuna etki ediyor. AÖF sisteminde dönem sonu başarı notu, ara sınavın %30’u ve final sınavının %70’i alınarak hesaplanıyor.

Ara sınavın sonuçları, öğrencilerin dönem sonunda başarılı sayılıp sayılmayacağı konusunda önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle öğrenciler için hem soru–cevap anahtarı hem de sonuçlar büyük önem taşıyor.

Bir Sonraki Aşama: Final Sınavı Ne Zaman?

AÖF Güz Dönemi final sınavları, 25–26 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, dönem sonu değerlendirmesinde belirleyici rol oynayacak. Öğrenciler, finalde daha yüksek başarı sağlamak için ara sınav sonuçlarına göre çalışma planlarını gözden geçiriyor.