Sivas Akıncılar Belediyesi’nden 55 KPSS ile Memur Alımı Duyurusu Geldi

Sivas Akıncılar Belediyesi, 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. Duyuruya göre, en az 55 KPSS puanı ile düz memur ve tekniker kadrolarına personel alımı yapılacak. Adaylar için ikamet şartı aranmazken, başvurular kısa süreliğine açık olacak.
Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 9 Aralık 2025
Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2025
Başvuru Süresi: Sadece 3 gün
Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?
Düz Memur
Tekniker
İlgili kadrolar için en az 55 puanlık KPSS (B Grubu) puanı ile başvuru yapılabilecek.
Başvuru Genel Şartları
Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Sabıka kaydının bulunmaması
(Özellikle devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat vs.)
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak
Görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
İlan edilen kadroya ait özel şartları taşımak
Eğitim Şartı ve KPSS Puanı
Düz memur ve tekniker kadroları için adayların ilgili lise, ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.
En az 55 KPSS puanı aranıyor.
İkamet Şartı Var mı?
Hayır. Bu ilana Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabiliyor. Akıncılar ilçesinde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar belediyenin resmi internet sitesi ve ilan dosyasında yer alacak.
Güncel başvuru bağlantılarını takip etmek isteyenler için:
Düz memur başvuru detayları için tıklayın
Tekniker başvuru detayları için tıklayın
(Not: Gerçek bağlantılar ilanın yayımlandığı resmi kaynaklarda yer alır.)
Son Notlar
Kısa süreli başvuru süresi nedeniyle gerekli belgeleri önceden hazırlamanız önerilir.
Başvuruların ardından uygun adaylar sözlü ya da yazılı sınava tabi tutulabilir.
Değerlendirme sürecinde KPSS puanı ve diğer nitelikler esas alınacak.