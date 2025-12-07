Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!

7 Aralık 2025 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sayılar belli oldu. Ancak bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı, 2 milyon 300 bini aşkın büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.
7 Aralık Şans Topu Kazandıran Numaralar:
8 – 21 – 22 – 26 – 29 + 5
Kazanan Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı:
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|İkramiye Tutarı
|5+1
|Devir
|2.303.174,69 TL
|5
|8 kişi
|17.681,50 TL
|4+1
|4 kişi
|1.704,20 TL
|4
|844 kişi
|209,45 TL
|3+1
|1.902 kişi
|111,55 TL
|3
|24.273 kişi
|34,66 TL
|2+1
|17.223 kişi
|45,15 TL
|1+1
|57.169 kişi
|21,55 TL
|0+1
|58.984 kişi
|20,95 TL
Bir sonraki Şans Topu çekilişi ne zaman?
Bir sonraki çekiliş, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin bu kez sahibini bulup bulamayacağı şimdiden merak konusu.