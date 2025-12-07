Dolar
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!

Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!

5+1 bilen bu hafta da çıkmadı! Şans Topu’nda büyük ikramiye 2,3 milyon TL’yi aştı, devreden ödül heyecanı büyüyor!

Yayınlanma
14
Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!
Okunma Süresi: 1 dk

7 Aralık 2025 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sayılar belli oldu. Ancak bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı, 2 milyon 300 bini aşkın büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

7 Aralık Şans Topu Kazandıran Numaralar:

8 – 21 – 22 – 26 – 29 + 5

Kazanan Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı:

KategoriKazanan Sayısıİkramiye Tutarı
5+1Devir2.303.174,69 TL
58 kişi17.681,50 TL
4+14 kişi1.704,20 TL
4844 kişi209,45 TL
3+11.902 kişi111,55 TL
324.273 kişi34,66 TL
2+117.223 kişi45,15 TL
1+157.169 kişi21,55 TL
0+158.984 kişi20,95 TL

Bir sonraki Şans Topu çekilişi ne zaman?

Bir sonraki çekiliş, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin bu kez sahibini bulup bulamayacağı şimdiden merak konusu.

