Şans Topu sonuçları belli oldu: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti!

7 Aralık 2025 tarihli Şans Topu çekilişi sonuçlandı, şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği sayılar belli oldu. Ancak bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı, 2 milyon 300 bini aşkın büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

7 Aralık Şans Topu Kazandıran Numaralar:

8 – 21 – 22 – 26 – 29 + 5

Kazanan Kategorilere Göre İkramiye Dağılımı:

Kategori Kazanan Sayısı İkramiye Tutarı 5+1 Devir 2.303.174,69 TL 5 8 kişi 17.681,50 TL 4+1 4 kişi 1.704,20 TL 4 844 kişi 209,45 TL 3+1 1.902 kişi 111,55 TL 3 24.273 kişi 34,66 TL 2+1 17.223 kişi 45,15 TL 1+1 57.169 kişi 21,55 TL 0+1 58.984 kişi 20,95 TL

Bir sonraki Şans Topu çekilişi ne zaman?

Bir sonraki çekiliş, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin bu kez sahibini bulup bulamayacağı şimdiden merak konusu.