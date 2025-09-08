Dolar
41,2772 %0,26
Euro
48,4058 %0,46
Gram Altın
4.799,99 % 0,93
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025

Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
Okunma Süresi: 2 dk

8 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gram Altın Fiyatları

8 Eylül 2025 sabahı itibarıyla gram altın fiyatı, sınırlı bir yükseliş göstererek işlem görüyor. Güncel alış fiyatı 4.711,87 TL, satış fiyatı ise 4.752,26 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcılar için gram altın, sıklıkla tercih edilen bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

Çeyrek Altın Fiyatları

Küçük yatırımcıların ilgisini çeken çeyrek altın, piyasalarda 7.897,52 TL alış ve 8.058,70 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın, geleneksel olarak hediye verme kültüründe de sıkça kullanılan bir seçenek olması nedeniyle talep görmeye devam ediyor.

Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Daha büyük yatırımcılar için önemli bir seçenek olan yarım altın, 15.280,00 TL alış ve 15.673,78 TL satış fiyatından işlem görmekte. Tam altın ise, alış fiyatı 30.560,00 TL, satış fiyatı ise 31.347,56 TL olarak güncellenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların stratejik kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler sunmaktadır.

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Uzun vadeli yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını fiyatları ise 31.138,00 TL alış ve 31.689,00 TL satış olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, özellikle güvenli bir yatırım aracı arayanlar için önemli bir seçenek sunmaktadır.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın fiyatları, küresel enflasyon, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi birçok faktörden etkileniyor. Uzmanlar, kısa vadede piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini öngörüyor. Bu durum, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkileyen önemli bir unsur olmaya devam edecek.

Yatırımcılar İçin Öneriler

Altına yatırım yapmayı planlayanların, piyasa haberlerini ve ekonomik verileri yakından takip etmeleri öneriliyor. Ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmak, doğru yatırım kararları almak açısından büyük önem taşıyor. Güncel altın fiyatlarını anlık olarak finans siteleri aracılığıyla takip ederek, piyasalardaki son durumu gözlemleyebilirsiniz.

#Altın Ne Kadar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
#Gündem / 08 Eylül 2025
Badem Unu Nasıl Yapılır?
Badem Unu Nasıl Yapılır?
#Gündem / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Gündem
Edson Alvarez Sakatlandı mı? MR Sonucu Açıklandı mı?
Edson Alvarez Sakatlandı mı? MR Sonucu Açıklandı mı?
Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi
Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi
Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı
Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı
İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi
İstanbul’da 8 Eylül Su Kesintisi! İSKİ’den İlçe İlçe Açıklama Geldi
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft