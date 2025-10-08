Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları 8 Ekim 2025'te Ne Kadar?

Kocaeli Kuyumcular Birliği, 8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatlarını duyurdu. Yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir gösterge olan gram ve çeyrek altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte dikkat çekiyor. Altın, genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir yatırım aracı olarak tercih edilirken, fiyatlardaki değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Güncel Altın Fiyatları

8 Ekim 2025 itibarıyla, gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 24 ayar gram altının alış fiyatı 5.507 TL, satış fiyatı ise 5.807 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Çeyrek altın fiyatları da merakla izleniyor. Çeyrek altının alış fiyatı 8.905 TL, satış fiyatı ise 9.480 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen çeyrek altının piyasa değerini yansıtıyor.

Diğer Altın Türleri

Yarım altın ve ziynet altın fiyatları da güncel veriler arasında yer alıyor. Yarım altının alış fiyatı 17.810 TL, satış fiyatı ise 18.960 TL olarak belirlendi. Ziynet altın fiyatları ise alışta 35.630 TL, satışta ise 37.930 TL olarak kaydedildi. Bu tür altınlar, genellikle birikim veya yatırım amacıyla tercih edilmektedir.

Reşat Altın ve Ata Lira Fiyatları

Reşat altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir gösterge. Reşat 5’li setin alış fiyatı 176.800 TL, satış fiyatı ise 191.800 TL olarak belirlenirken, Reşat 2.5’luk altının alış fiyatı 88.400 TL, satış fiyatı 95.900 TL olarak kaydedildi. Ata lira ise alış fiyatı 36.760 TL, satış fiyatı 38.510 TL olarak güncellenmiştir.

Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almakta olup, piyasalardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmeye devam etmektedir. Altın, geçmişten günümüze ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülmeye devam etmekte ve yatırımcıların ilgisini çekmektedir.