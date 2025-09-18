Dolar
Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Piyade Uzman Çavuş Şehit Oldu

Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Piyade Uzman Çavuş Şehit Oldu

Yayınlanma 14
14
Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Piyade Uzman Çavuş Şehit Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Eylül 2025 tarihinde görev sırasında kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu duyurdu. Bu üzücü gelişme, Bakan Yaşar Güler’in imzasını taşıyan resmi bir taziye mesajı ile kamuoyuna iletildi.

Acı Haber Resmi Olarak Duyuruldu

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, görevini icra ettiği sırada aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybeden Günay’ın şehit olduğu bilgisi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı. Bu durum, hem ailesini hem de Türk Silahlı Kuvvetleri camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Bakan Güler’den Taziye Mesajı

Bakan Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında Hüseyin Günay’ın kahramanlıkla görev yaptığını vurgulayarak, “Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

Askeri Hizmet ve Şehitlik

Şehitlik, Türk Silahlı Kuvvetleri için en yüksek onur ve değerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın görevi esnasında yaşadığı bu talihsiz olay, askeri camiada derin bir yas atmosferi oluştururken, aynı zamanda görev başındaki riskleri de gözler önüne sermektedir. Türkiye, bu tür kayıplarını asla unutmamakta ve şehitlerini her zaman yürekten anmaktadır.

Hüseyin Günay’ın şehit olması, Türk halkı arasında dayanışma ve birlik duygularını artırırken, aynı zamanda güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını da bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu tür olaylar, toplumda güvenlik güçlerine olan saygı ve minnet duygusunu pekiştirmektedir.

