Gelinim Mutfakta Sebzeli Abant Kebabı Tarifi 15 Eylül 2025

Gelinim Mutfakta Sebzeli Abant Kebabı Tarifi 15 Eylül 2025

15 Eylül 2025
14
Gelinim Mutfakta Sebzeli Abant Kebabı Tarifi 15 Eylül 2025
Okunma Süresi: 2 dk

15 Eylül 2025 tarihinde ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, izleyiciler için günün öne çıkan tarifi Sebzeli Abant Kebabı oldu. Programın sunucusu Aslı Hünel, yarışmanın her bölümünde en iyi tabağı hazırlayan gelinlere çeyrek altın takarak rekabeti artırıyor. Bugünkü bölümde, gelinler ve kayınvalideler, Sebzeli Abant Kebabı yapma görevini üstlendiler. Peki, bu lezzetli kebabın hazırlanışı için hangi malzemeler gerekiyor ve nasıl yapılır? İşte detaylar.

Sebzeli Abant Kebabı İçin Gerekli Malzemeler

Sebzeli Abant Kebabı hazırlamak için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır:

  • 250 gram dana kuşbaşı et
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet domates
  • 2 adet biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı su
  • 3 adet patlıcan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Üzeri için 1 kase kaşar peyniri rendesi

Sebzeli Abant Kebabı Nasıl Yapılır?

Sebzeli Abant Kebabı'nın hazırlanışı oldukça pratik ve lezzetli bir deneyim sunmaktadır. İlk olarak, dana kuşbaşı etleri bir tencereye alarak kavurmaya başlayın. Etler suyunu saldıktan sonra, üzerine sıvı yağ ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Ardından, 1,5 su bardağı suyu tencereye ilave edin ve kapağını kapatarak altını kısın. Etlerin yumuşaması için bu şekilde mühürlemeye bırakın.

Etler suyunu çektikten sonra, doğranmış sarımsak, biber ve domatesleri ekleyin. Baharatları ise damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin. Domatesleri küp küp doğrayıp pişirmeye devam edin. Bu sırada patlıcanların ortalarını açarak, kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Kızartılan patlıcanların içini ezip, daha önce hazırladığınız et harcını ekleyin.

Salçayı 1,5 su bardağı sıcak suda eriterek karışıma ilave edin. Hazırladığınız kebabı, önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat pişirin. Pişirme işleminin ardından, kebabın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve son bir kez daha fırına verin. Kaşar peyniri eridikten sonra, sıcak olarak servis edin. Deneyenlere afiyet olsun.

