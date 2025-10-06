Dolar
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı

Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı

Yayınlanma
14
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı
Okunma Süresi: 2 dk

Gaziantep'te meydana gelen bir olay, toplumda infial yarattı. 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile başına vurularak hayatını kaybetti. Olay, şehrin Güneykent Mahallesi'ndeki bir parkta gerçekleşti ve bölgedeki güvenlik kameraları, olayın detaylarını belgeliyor.

Olayın Gelişimi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Ahmet Kayıkçı, parkta yürüyüş yaparken M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.'nün uygunsuz davranışlarına tanık oldu. Kayıkçı, durumu düzeltmek amacıyla genç çifti uyardı. Ancak bu uyarı, iki taraf arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.C.A., Kayıkçı'ya motosiklet kaskı ile saldırdı.

Acı Son ve Hastane Süreci

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kayıkçı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kayıkçı, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Polis Soruşturması ve Gözaltılar

Olayın ardından Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede detaylı bir saha taraması gerçekleştirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.C.A. ve E.Ö.'yü tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç haline geldi.

#Cinayet
#Gaziantep
#Motosiklet Kaskı
