Galatasaray'da Icardi Belirsizliği: Yeni Sözleşme İçin Tek Şart

Yayınlanma
14
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği, kulüp ve taraftarlar için bir belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonunda sona erecek olan Icardi, sözleşmesinin uzatılmaması durumunda yalnızca 1.5 ay içinde başka kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak. Galatasaray yönetiminin, Icardi ile yeni bir kontrat imzalamak için belirlediği tek şart ise dikkat çekici.

Sözleşme Süreci ve Performans Beklentisi

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin geleceği için net bir strateji geliştirmiş durumda. İddialara göre, kulüp, yıldız golcüye yeni bir sözleşme teklif edebilmek için devre arasına kadar eski formuna dönmesini şart koşuyor. Bu bağlamda, Icardi'nin sergileyeceği performans, yeni kontratın verilmesinde belirleyici bir unsur olacak. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Arjantinli futbolcu formunu toparlarsa, kendisine yeni bir kontrat teklifi yapılacak; aksi takdirde yollar ayrılabilir.

Serbest Görüşme Hakkı ve FIFA Kuralları

FIFA kuralları gereği, mevcut sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala oyuncular, diğer kulüplerle resmi görüşmelere başlayabiliyor. Bu durumda, Mauro Icardi'nin sözleşmesi ocak ayında uzatılmazsa, Arjantinli futbolcu serbestçe transfer görüşmeleri yapma hakkına sahip olacak. Bu durum, Galatasaray için önemli bir zaman dilimi yaratırken, Icardi'nin performansı da kulübün kararını etkileyecek.

Icardi'nin Performansı ve Kamuoyundaki Tepkiler

Bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 5 gol atan Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 2 maçta toplam 53 dakika süre aldı. Özellikle büyük maçlarda, Liverpool ve Beşiktaş karşısında yedek kalması ve bu süreçteki tavrı, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Galatasaray yönetimi, Icardi'nin hem fiziksel hem de mental olarak eski formuna dönmesi durumunda, karşılıklı olarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Henüz Galatasaray yönetimi, Icardi'nin geleceği ile ilgili resmi bir açıklama yapmamışken, gözler Arjantinli futbolcunun performansına çevrildi. Önümüzdeki dönem, hem Icardi hem de Galatasaray için kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.

