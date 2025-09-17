Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas Kimdir?

Türk sporunun önemli figürlerinden biri olan Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'nün 38. başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca ve iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekti. Genç yaşta üstlendiği kulüp yönetimindeki sorumluluklar ve uluslararası projelerdeki etkinliği, onu Galatasaray camiasında önemli bir yönetici haline getirdi.

Eğitimi ve Aile Kökeni

Burak Elmas, 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi Giresun kökenli olan Elmas, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Denver'da Finans ve Pazarlama alanında yükseköğrenim aldı. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Elmas, uluslararası iletişimde etkin bir şekilde yer alabilme yeteneğiyle dikkat çekmektedir.

İş Dünyasındaki Rolü

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Burak Elmas, ilk olarak aile şirketlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Bu süreçte uluslararası ortaklıklarla birçok projeye imza atarak iş dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İngiltere merkezli bir lojistik şirketi kurarak global pazarda faaliyet göstermeye başladı. 2008 yılından bu yana Godiva Investment şirketinin CEO’luğunu yürüten Elmas, aynı zamanda Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer almaktadır.

Galatasaray ile Köklü Bağı

Burak Elmas'ın Galatasaray ile ilişkisi, 1997 yılında 23 yaşında U21 futbol takımının menajerliğini üstlenmesiyle başlamıştır. Ardından, dönemin başkanları Faruk Süren ve Özhan Canaydın dönemlerinde yönetim kurullarında yer almış, Mustafa Cengiz'in başkanlık döneminde ise Galatasaray Sportif AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bu süreç, Elmas'ın kulüpteki etkisinin artmasına yardımcı olmuştur.

Galatasaray Başkanlığı Dönemi

Burak Elmas, 19 Haziran 2021'de gerçekleştirilen genel kurulda Galatasaray'ın 38. başkanı olarak seçilmiştir. Görevini 22 Haziran'da Mustafa Cengiz'den devralarak kulüp yönetiminde yeni bir dönem başlatmıştır. Ancak, başkanlık süreci yalnızca bir yıl sürmüş; kulüp içindeki mali ve idari sorunların yarattığı gerilimler, Elmas'ın görev süresinin erken sona ermesine neden olmuştur. Yönetim kurulunun idari ibra oylamasında yeterli desteği bulamaması üzerine, olağanüstü seçim kararı alınmış, ancak bu seçim mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Aile Yaşamı

Burak Elmas, Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren’in kızı Yelda Süren ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Aile bağları ve Galatasaray geçmişi, Elmas'ı hem kulüp camiasında hem de iş çevrelerinde tanınan bir figür haline getirmiştir.

Öne Çıkan Nitelikleri

Genç yaşta üstlendiği yöneticilik görevleriyle spor dünyasında önemli bir kariyer çizen Burak Elmas, uluslararası iş deneyimi ve finans bilgisi sayesinde farklı sektörlerde aktif bir rol oynamıştır. Galatasaray'daki görev süresi kısa olsa da, kulüp tarihinde tartışmalı dönemlerden birine tanıklık etmiş ve bu süreçte birçok önemli kararın alımında yer almıştır.