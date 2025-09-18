Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Galatasaray, 20 Eylül 2023 tarihinde saat 22.00'de Frankfurt Stadyumu'nda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu önemli karşılaşmayı kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Galatasaray, geçen sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Tarihi

Galatasaray, 2023-2024 sezonuyla birlikte 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Daha önce 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geçerek bu prestijli turnuvaya katıldı. Sarı-kırmızılılar, 1993-1994 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti ve son olarak 2023-2024 sezonunda sahne aldı.

Avrupa Kupalarındaki Performansı

Galatasaray, Avrupa kupalarında toplamda 328 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 116 kez galip gelirken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 maç ise berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bugüne dek 122 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 29'unu kazanma başarısı gösterdi. 62 maçta ise kaybetti ve 31 karşılaşma berabere tamamlandı.

Eintracht Frankfurt ile Geçmiş Randevular

Galatasaray ve Eintracht Frankfurt daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynandı ve Galatasaray bu mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. O karşılaşmada şu anda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yürüten Okan Buruk da forma giymekteydi.

Okan Buruk'un Avrupa Kariyeri

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 10'unu kazanırken, 8'inde mağlup oldu ve 8 maçta berabere kaldı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'ın Son Durumu ve Frankfurt'un Performansı

Galatasaray, Avrupa kupalarında son 6 maçında galibiyet alamadı. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla yenen sarı-kırmızılılar, ardından 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise Bundesliga'da bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Frankfurt, son maçında Bayer Leverkusen'e karşı kaybetti. Avrupa kupalarında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sakaryaspor ile oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Maçın Hakemi ve Muhtemel İlk 11'ler

Frankfurt ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacakken, maçın 4. hakemi Daniele Chiffi olarak belirlendi. VAR sisteminde ise Marco Di Bello, AVAR'da da Dennis Higler görev yapacak. Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'inde Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Meren, Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Roj, Sané ve Gabriel Sarabia'nın yer alması bekleniyor.