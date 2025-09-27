Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Yeni Bilirkişi Raporu: 6 Kişi Daha Sorumlu Tutuldu

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu, olayla ilgili sorumlulukları bulunan 6 kişinin daha tespit edildiğini ortaya koydu.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde meydana gelen trajik bir olay sonucu ağır yaralanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Zeyrek, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın kapsamı, havuzun enerji odasının standartlara uygun inşa edilmemesi ve elektrik aksamlarının hatalı montajı gibi hususlarla genişletilmişti.

Yeni Bilirkişi Raporunun Sonuçları

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan rapora göre, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte eden N.B. ve daha önce arızalanan havuz motorunu hatalı bir şekilde onaran H.İ., asli kusurlu olarak değerlendirildi. Bunun yanı sıra, havuzun inşaat işini gerçekleştiren Z.M., sürecin denetim yükümlülüklerini ihmal eden 6 kişi ile birlikte yeni raporda sorumlu tutuldu. Z.M., daha önce tutuklanmış olmasına rağmen, yeni rapor ışığında kusur bulunmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Yeni Sorumlular ve Olayın Ciddiyeti

Rapor, havuzun inşaat aşamasında denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 kişinin sorumluluğunu da ortaya koydu. Bu kişilerin, inşaat sürecindeki denetim görevlerini ihmal ettikleri ve tesisat tamamlandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmadıkları ifade edildi. Yeni şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve iddianamenin hazırlanmasının ardından kamu davası açılacağı öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümü, sadece ailesi ve sevenleri için değil, aynı zamanda yerel yönetim ve inşaat sektöründe de önemli bir tartışma konusu haline geldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, inşaat standartlarının ve güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de vurguluyor.