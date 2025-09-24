Dolar
Erzincan'da Ceviz Hasadı Başladı: Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Erzincan'da Ceviz Hasadı Başladı: Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Erzincan'da Ceviz Hasadı Başladı: Kilosu 200 Liraya Satılıyor
Erzincan’ın yüksek rakımlı dağ köylerinde, doğal yöntemlerle yetiştirilen cevizler, eylül ayının ortalarında hasat edilmeye başlandı. Yöre halkı tarafından büyük bir titizlikle toplanan bu cevizlerin kilosu, 150 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Erzincan cevizi, kabuğunun ince yapısı ve doluluk oranının yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Ceviz Yetiştiriciliği ve Ekonomik Etkileri

Erzincan, tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynakları arasında yer alırken, son yıllarda devletin sağladığı destek ve teşviklerle ceviz yetiştiriciliği önemli bir ekonomik faaliyet haline geldi. Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde, karga, sincap ve diğer yaban hayvanları tarafından toprağa bırakılan tohumlarla kendiliğinden yetişen cevizler, köylüler tarafından tarlalarda da yetiştiriliyor. Bu doğal yetiştirme yöntemleri, cevizlerin kalitesini artırmakta ve yöresel ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Hasat Süreci ve Yöre Halkının Çalışmaları

Cevizler, her yıl eylül ayının ortalarında dalından toplanıyor. Yüksek ağaçlar, 10-15 metreye kadar ulaşabilen boyutlarıyla dikkat çekiyor. Köylüler, ağaçlara tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanarak hasat sürecini gerçekleştiriyor. Uzun sırıklar ile ağaçların dallarına vurarak, cevizlerin düşmesini sağlıyorlar. Düşen cevizler, kovalarla toplanarak, evlerin toprak damlarında kurutulmak üzere seriliyor. Güneş altında yaklaşık bir hafta bekletilen cevizler, nemi alındıktan sonra paketlenerek, çevre il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

Cevizin Yöresel Önemi ve Kullanım Alanları

Erzincan cevizi, kabuğunun ince ve dolgun yapısı sayesinde yörede yapılan geleneksel tatlılara lezzet katıyor. Cevizlerin hasat döneminin geldiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle yeşil kabuğun çatladığı zaman toplandıklarını belirtiyor. Ağaçlara tırmanan kişiler, cevizleri dökerken, aşağıda bulunanlar da toplayarak çuval ve kovalara dolduruyor. Ayrıca, kadınlar bu cevizleri kullanarak baklava ve diğer tatlıları hazırlamakta, bu da yerel mutfağın zenginliğine katkı sağlamaktadır.

