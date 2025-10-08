Dolar
Haberin Gündemi Gündem Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"

Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"

Yayınlanma
14
Erdoğan, Fotoğraf Tartışmasına Katıldı: "O Kare, Gerçek Türkiye Fotoğrafı"
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılışı öncesinde düzenlenen resepsiyonda gündeme gelen bir fotoğraf karesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "CHP'siz Meclis açılışı" sonrası çekilen fotoğraf üzerinden değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu karesinin "gerçek Türkiye fotoğrafı" olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tablonun dışında kalanların kendilerini sorgulaması gerektiğine dikkat çekti.

Resepsiyonda Bir Araya Geldiği İsimler

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle gerçekleştirilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve diğer siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Türk siyasetinde bir arada olma mesajı vermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, resepsiyonda çekilen fotoğrafın ardından yaptığı açıklamada, "Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok önemliydi. Bu buluşmaların yanı sıra geleceğe yönelik neler yapılabileceği konusunda da görüşme fırsatımız oldu. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bazı kesimler Türkiye’yi kamplara bölünmüş bir şekilde göstermeye çalışıyor, ancak gerçeklik oradaki birlik ve beraberlik tablosudur" dedi. Erdoğan, bu tablonun parçası olamayanların kendilerini hesaba çekmeleri gerektiğini ifade etti.

Çocuk Suçlulara Yönelik Yeni Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gündeme gelen bir diğer konu olan çocuk suçlulara dair yeni düzenlemelere de değindi. 18 yaş altı bireylerin işlediği suçların toplumda yarattığı derin etkileri vurgulayan Erdoğan, "Çocuklarımızı terör örgütlerinin ve suç çetelerinin elinden kurtarma kararlılığındayız. 11. Yargı Paketi ile cezalarda caydırıcılığı artırıyoruz. Ancak yalnızca ceza ile bu sorunların üstesinden gelemeyiz; aileyi güçlendirmek, eğitimi desteklemek ve sosyal dayanışmayı artırmak da bu sorunun kalıcı çözümü için önemlidir" şeklinde konuştu.

Ekonomik Durum ve Enflasyon Açıklamaları

Erdoğan, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Dönemsel etkilere dikkat çeken Erdoğan, "Kimse bu durumu Türkiye ekonomisine yönelik karamsar bir tabloya dönüştürmesin. Biz geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz ve bu programı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Ekonomide tablonun tamamına odaklanmış durumdayız. Enflasyonla mücadele zor bir süreç, ancak geçmişte bu mücadeleyi başarıyla yürüttük ve yine başaracağız" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
