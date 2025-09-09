Dolar
Emniyet'te FETÖ Operasyonu: 16 Gözaltı

FETÖ'nün emniyet içindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon, İstanbul merkezli olarak 14 ilde düzenlendi. Bu operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik derinlemesine bir inceleme sürecini içermekte.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 18 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin, örgütle olan bağlantıları, itirafçı beyanları ve gizli haberleşme yöntemleriyle ortaya kondu. Özellikle "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen veriler, SD kart içindeki kayıtlarla desteklenerek şüphelilerin kimliklerini netleştirdi. Ayrıca, bu şüphelilerin Bank Asya'da hesap sahibi oldukları ve Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ile Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim aldıkları dönemde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ait kişilerle irtibat kurdukları belirlendi.

Gözaltı Kararları ve Operasyon

Soruşturma çerçevesinde, emniyet mensupları ve polis okulu öğrencilerinin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında aktif rol oynadıkları saptandı. Bu kapsamda, biri kamuda görevli olmak üzere 4 emniyet "mahrem imamı" ile 11'i aktif, 3'ü ihraç edilmiş toplam 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yurt Dışında Bulunan Şüpheliler

Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden iki tanesinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu durum, FETÖ ile mücadele sürecinde uluslararası boyutun da önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

