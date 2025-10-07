Emine Erdoğan'dan Gazze'ye Destek: Uluslararası Topluma Çağrı Yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası platformlarda Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekiyor. Katıldığı çeşitli programlarda, lider eşleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde ve düzenlediği etkinliklerde, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği konusunu ısrarla vurguluyor.

Gazze İçin Özel Etkinlikler Düzenleniyor

Emine Erdoğan, 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 'Filistin İçin Tek Yürek' temalı zirveye ev sahipliği yaptı. Zirvede yaptığı konuşmasında, Gazze'nin maruz kaldığı durumu şu sözlerle ifade etti: "Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası." Bu ifadeler, Gazze'deki insani krizin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uluslararası Liderlere Mektup Gönderildi

Erdoğan, 23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin eski First Lady'si Melania Trump'a bir mektup göndererek, Gazze'deki insani durumun aciliyetine dikkat çekti. Mektubunda, Trump'ın Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze için de göstermesi gerektiğini vurguladı. Emine Erdoğan, bu tür girişimlerin uluslararası dayanışmanın önemini artıracağını belirtiyor.

Gazze'deki Çocukların Durumu Vurgulandı

New York'taki Türkevi'nde lider eşleriyle bir araya geldiği programda, Gazze'deki çocukların karşılaştığı gıda ve sağlık sorunlarına dikkat çeken Erdoğan, "Gazze, iki senede 19 bine yakın çocuğun öldürüldüğü bir çocuk mezarlığına, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara dönmüş durumda" dedi. Bu sözleriyle, uluslararası topluma bir çağrıda bulunarak, Gazze'nin sesi olmaya davet etti.

Papalık Ziyareti ve Hristiyan Dünyasına Çağrı

Emine Erdoğan, 2 Temmuz'da Vatikan'da Papa 14. Leo ile yaptığı görüşmede de Gazze konusunda Hristiyan dünyasının daha aktif bir destek sunması gerektiğini ifade etti. Bu tür görüşmeler, farklı din ve kültürlerden gelen liderlerin, insani krizlere karşı ortak bir duruş sergilemesi açısından önem taşıyor.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Dikkat Çekildi

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ikinci yılına değindi. Paylaşımında, Gazze'nin son iki yılda 20 binden fazlası çocuk olmak üzere, toplamda 67 bin 160 masum insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakamlar, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor ve uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.