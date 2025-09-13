Dolar
Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasında Ses ve Görüntü Kaydı Alanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasında Ses ve Görüntü Kaydı Alanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması nedeniyle 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla dün hakim karşısına çıktı. Duruşma, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda gerçekleştirildi. İmamoğlu'nun savunma yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

Savcılığın Soruşturma Başlatma Kararı

Duruşma sırasında Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşılması, yasal bir süreci başlattı. Başsavcılık, bu kayıtlara ilişkin 'ses veya görüntülerin kayda alınması' suçundan soruşturma başlattı. Bu bağlamda, görüntüleri çeken ve paylaşan kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor. Soruşturmanın, duruşma sırasında yaşanan bu durumun yasal boyutlarını aydınlatmak amacıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Davanın Arka Planı

Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine açılan dava, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. İptal edilen diploması üzerinden yürütülen bu dava, siyasi tartışmalara neden olurken, İmamoğlu'nun duruşması da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Duruşma esnasında gerçekleştirilen savunma, hem hukuki hem de siyasi açıdan dikkat çekici yorumlara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, durumun ciddiyetini artırdı ve savcılığın harekete geçmesini sağladı.

Bu süreç, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri ve CHP içindeki dinamikler açısından da önem taşıyor. Duruşma ve sonrasındaki gelişmeler, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ederken, İstanbul'daki siyasi atmosferin nasıl şekilleneceği merak konusu. İmamoğlu'nun bu davadaki durumu, önümüzdeki dönem için siyasi stratejiler üzerinde etkili olabilir. Soruşturmanın sonuçları ve duruşmanın ilerleyen aşamaları, hem İmamoğlu hem de CHP için kritik bir dönemeç olabilir.

#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediye
