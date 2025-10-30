Dolar
Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri ve Açıklama Tarihleri

Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri ve Açıklama Tarihleri

Yayınlanma
14
Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri ve Açıklama Tarihleri
Okunma Süresi: 2 dk

Ekim ayı enflasyon tahminleri, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik göstergelerle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerinin alacakları zamlar, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ekonomik verileri takip eden vatandaşlar, enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ayrıca, 2025 Ekim ayı için enflasyon beklentileri de araştırılmakta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, bu konuda önemli veriler sunuyor.

Geçmiş Enflasyon Verileri ve Zamlar

2023 yılı içinde Temmuz ayında %2,06, Ağustos ayında %2,04 ve Eylül ayında %3,23 olarak açıklanan enflasyon oranları, SSK ve Bağkur emeklileri için 3 aylık zam farkının %7,5 olarak belirlenmesine yol açtı. Öte yandan, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme çerçevesinde değerlendirilmektedir. Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin kesinleşen zammı %13,64 olarak kayıtlara geçti.

Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih, ekonomi gündeminde büyük ilgiyle takip ediliyor. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım 2025 tarihinde, saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklama, ekonomik beklentiler ve piyasa dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip.

Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Bu anket sonuçlarına göre, Eylül ayında %2,05 olarak belirlenen Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, anket döneminde %2,34’e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise %29,86'dan %31,77'ye çıkarak dikkat çekti. Ayrıca, 12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisinin %22,25'ten %23,26'ya, 24 ay sonrası için ise %16,78'den %17,36'ya çıktığı gözlemlendi.

