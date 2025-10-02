Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi

Citroen'in lüks markası olarak tanınan DS Automobiles, 2014 yılından bu yana bağımsız bir marka olarak otomotiv pazarında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Göz alıcı tasarımları ve premium özellikleri ile dikkat çeken DS otomobilleri, son dönemlerde fiyat artışları ile gündeme gelmektedir. Ekim ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesi açıklandı. Peki, DS markasının sıfır otomobillerinin fiyatları ne durumda? İşte Ekim 2025 için güncel fiyatlar.

DS Fiyatları - Ekim 2025

Ekim 2025 itibarıyla DS markasının modellerinin başlangıç fiyatları şu şekildedir:

DS 4 modelinin Eylül ayındaki başlangıç fiyatı 2.670.500 TL iken, Ekim ayında 2.690.000 TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, DS 7 modelinin fiyatı da 3.640.000 TL’den 3.695.000 TL’ye çıkmıştır. Bu fiyat artışları, otomotiv sektöründeki genel maliyet artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

DS 4 Özellikleri ve Fiyatı

2025 model DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla dikkat çekmektedir. Hatchback ile crossover arasında bir konumda yer alan bu model, Türkiye'de yalnızca dizel motor seçeneği ile sunulmaktadır. 1.5L BlueHDi 130 HP dizel motoruyla donatılan DS 4, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklar için uygun bir alternatif sunmaktadır. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi ile öne çıkan bu otomobil, kullanıcılar tarafından beğenilmektedir.

DS 7 Özellikleri ve Fiyatı

2025 model DS 7, C segmentinde yer alan bir SUV olarak, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleri ile dikkat çekmektedir. 1.5L BlueHDi 130 HP dizel motorunun yanı sıra, plug-in hybrid AWD 300 seçeneği de mevcuttur. Ekim 2025 itibarıyla DS 7'nin fiyatı, dizel versiyonu için 3.695.000 TL, hibrit versiyonu için ise 4.299.000 TL olarak belirlenmiştir. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve 555 litrelik bagaj hacmi ile pratiklik sunan DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklar için konfor arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturmaktadır.

DS Automobiles, otomotiv sektöründeki gelişmeler ve kullanıcı talepleri doğrultusunda ilerlemeye devam ederken, fiyat artışlarının da sektördeki dinamikleri etkilediği görülmektedir. Ekim 2025 itibarıyla güncel fiyat listesi, DS markasının premium otomobillerine olan talebin sürdüğünü göstermektedir.