Dolar
41,6212 %0,23
Euro
48,7467 %0,44
Gram Altın
5.178,09 % 0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi

Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Okunma Süresi: 2 dk

Citroen'in lüks markası olarak tanınan DS Automobiles, 2014 yılından bu yana bağımsız bir marka olarak otomotiv pazarında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Göz alıcı tasarımları ve premium özellikleri ile dikkat çeken DS otomobilleri, son dönemlerde fiyat artışları ile gündeme gelmektedir. Ekim ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesi açıklandı. Peki, DS markasının sıfır otomobillerinin fiyatları ne durumda? İşte Ekim 2025 için güncel fiyatlar.

DS Fiyatları - Ekim 2025

Ekim 2025 itibarıyla DS markasının modellerinin başlangıç fiyatları şu şekildedir:

DS 4 modelinin Eylül ayındaki başlangıç fiyatı 2.670.500 TL iken, Ekim ayında 2.690.000 TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, DS 7 modelinin fiyatı da 3.640.000 TL’den 3.695.000 TL’ye çıkmıştır. Bu fiyat artışları, otomotiv sektöründeki genel maliyet artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilendirilebilir.

DS 4 Özellikleri ve Fiyatı

2025 model DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla dikkat çekmektedir. Hatchback ile crossover arasında bir konumda yer alan bu model, Türkiye'de yalnızca dizel motor seçeneği ile sunulmaktadır. 1.5L BlueHDi 130 HP dizel motoruyla donatılan DS 4, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklar için uygun bir alternatif sunmaktadır. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi ile öne çıkan bu otomobil, kullanıcılar tarafından beğenilmektedir.

DS 7 Özellikleri ve Fiyatı

2025 model DS 7, C segmentinde yer alan bir SUV olarak, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleri ile dikkat çekmektedir. 1.5L BlueHDi 130 HP dizel motorunun yanı sıra, plug-in hybrid AWD 300 seçeneği de mevcuttur. Ekim 2025 itibarıyla DS 7'nin fiyatı, dizel versiyonu için 3.695.000 TL, hibrit versiyonu için ise 4.299.000 TL olarak belirlenmiştir. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve 555 litrelik bagaj hacmi ile pratiklik sunan DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklar için konfor arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturmaktadır.

DS Automobiles, otomotiv sektöründeki gelişmeler ve kullanıcı talepleri doğrultusunda ilerlemeye devam ederken, fiyat artışlarının da sektördeki dinamikleri etkilediği görülmektedir. Ekim 2025 itibarıyla güncel fiyat listesi, DS markasının premium otomobillerine olan talebin sürdüğünü göstermektedir.

#Araba
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
#Politika / 02 Ekim 2025
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
#Magazin / 02 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı
Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı
Gündem
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı: 2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı: 2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?
TÜİK'ten İlk Kez Yapay Zeka İstatistikleri: Türkiye’de Kaç Kişi Üretken Yapay Zeka Kullanıyor?
TÜİK'ten İlk Kez Yapay Zeka İstatistikleri: Türkiye’de Kaç Kişi Üretken Yapay Zeka Kullanıyor?
Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar
Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'dan Duygusal Açıklamalar
Kadın Girişimciler Kars’ta Buluştu
Kadın Girişimciler Kars’ta Buluştu
Bakan Tekin: "İnsan Hakları Mahkemeleri, Daha Ne Olacak Ki Müdahale Etsinler?"
Bakan Tekin: "İnsan Hakları Mahkemeleri, Daha Ne Olacak Ki Müdahale Etsinler?"
Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler
Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft