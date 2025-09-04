Dolar
Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Sırasında Feci Kaza: Bir Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Sırasında Feci Kaza: Bir Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Sırasında Feci Kaza: Bir Tarım İşçisi Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Uzunköprü'de Üzücü Bir Olay Gerçekleşti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyünde, ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen bir kaza, tarım sektöründe çalışanları derinden üzdü. 64 yaşındaki Ahmet Arıcan, biçerdöverle hasat yapan bir operatör tarafından fark edilmeden üzerinden geçilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, tarım işçileri arasında güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Olay, biçerdöveri kullanan E.K. tarafından gerçekleştirilen hasat işlemi sırasında yaşandı. Biçerdöverin altında kalan Arıcan, bir süre boyunca fark edilmedi. Kaza sonrasında durumu anlayan E.K., hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı Ahmet Arıcan, acil müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen Arıcan'ın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Biçerdöverin sürücüsü E.K., olayın ardından gözaltına alındı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Tarım alanında çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin artırılması gerektiği, bu tür kazaların önlenmesi için sektördeki tüm paydaşların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzunköprü'de yaşanan bu üzücü olay, tarım işçilerinin karşılaştığı riskleri ve iş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Tarihsel ve Sosyal Bağlam

Son yıllarda tarım sektöründe meydana gelen kazalar, iş güvenliği konusunu gündeme getirmiştir. Tarım işçileri, sıklıkla ağır makinelerle çalışmanın getirdiği risklerle baş başa kalmaktadır. Özellikle hasat dönemlerinde yaşanan kazalar, hem işçilerin hem de ailelerinin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde, tarım işçilerine yönelik eğitimlerin artırılması ve güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Adayların Beklentileri ve Gelecek Önlemleri

Olay, tarım işçileri ve sektör temsilcileri arasında güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde bir tartışma başlattı. Tarım sektöründe çalışanların iş güvenliği eğitimlerine erişiminin artırılması ve tarımsal faaliyetlerin denetlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Uzunköprü'deki bu üzücü olay, tüm tarım camiasında bir farkındalık yaratma potansiyeline sahip.

