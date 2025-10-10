Düzce'de Üretim Patladı! Avrupa Ülkeleri Sıraya Girdi, 15 Bin Ton Satın Aldılar

Düzce, bu yılın ilk dokuz ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiği iç fındık ihracatıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'den toplamda 15 bin 278 ton iç fındık gönderildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor ve Düzce'nin fındık üretimindeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlıyor.

İhracat Rakamları ve Üretim Süreci

Düzce'nin fındık ihracatında, işlenmiş iç fındığın payı oldukça yüksek. Ocak ayında 2 bin 416 ton, Şubat'ta 3 bin 6 ton, Mart'ta 2 bin 952 ton, Nisan'da 2 bin 697 ton, Mayıs'ta 1780 ton, Haziran'da 610 ton, Temmuz'da 877 ton, Ağustos'ta 462 ton ve Eylül'de 478 ton olmak üzere toplam 15 bin 278 ton iç fındık Avrupa pazarına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 728 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmişti. Bu yılki artış, Düzce'nin fındık üretimindeki verimliliğin yanı sıra, uluslararası talebin de arttığını gösteriyor.

Uluslararası Pazar ve Düzce'nin Rolü

Düzce, Türkiye'nin fındık üretiminde önemli bir yere sahip olan bölgelerden biri. Fındık, Türkiye'nin tarım ihracatında kritik bir rol oynuyor ve Düzce, bu açıdan stratejik bir konuma sahip. Avrupa ülkeleri, Düzce'den gelen kaliteli fındıklara yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum, Düzce'nin fındık üretimindeki kalitesini ve pazar payını artırma potansiyelini ortaya koyuyor.

Fındık üreticileri, Avrupa pazarındaki bu talebe yanıt vermek için üretim süreçlerini optimize etmeye devam ediyor. Düzce'nin fındık üreticileri, yüksek kaliteli ürün elde etmek için modern tarım tekniklerini kullanarak verimliliklerini artırıyor. Bu da Düzce'nin fındık sektöründeki rekabet gücünü artırırken, bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlıyor.

Sonuç olarak, Düzce'den gerçekleştirilen iç fındık ihracatı, hem üretimin artışını hem de uluslararası pazardaki talebin yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, Düzce'yi fındık üretiminde önemli bir merkez haline getirirken, Avrupa ülkelerinin de bu pazara olan ilgisini artırıyor.