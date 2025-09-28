Döviz Kurları Yükseliş Gösteriyor

Haftanın son işlem gününde döviz kurları, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çeken bir yükseliş trendi sergiliyor. ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini, gün içerisinde alış ve satış fiyatlarıyla birlikte değer kazandı. Bu gelişmeler, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yakından takip edenler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

ABD Doları Fiyatları

ABD Doları, işlem gününde yüzde 0,23 oranında bir artış kaydederek alış fiyatı 41,53 TL, satış fiyatı ise 41,59 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, döviz piyasasında Dolar talebinin arttığını gösteriyor. Özellikle uluslararası ticaret ve yatırım kararlarında Doların etkisi göz önüne alındığında, bu yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Euro Kurlarındaki Değişim

Euro, haftanın son işlem gününde yüzde 0,38 oranında değer kazanarak alış fiyatı 48,63 TL, satış fiyatı 48,71 TL seviyesine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve euro bölgesindeki ekonomik veriler, Euro'nun değerinde belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Euro'nun yükselişi, Avrupa ekonomisindeki iyileşme sinyallerini de beraberinde getiriyor.

İngiliz Sterlini'nin Durumu

İngiliz Sterlini, yüzde 0,56’lık bir artışla alış fiyatı 55,71 TL, satış fiyatı ise 55,80 TL olarak belirlendi. Brexit sonrası dönemde Sterlin’in değeri üzerinde etkili olan faktörler, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler olarak öne çıkıyor. Bu durum, yatırımcıların Sterlin’e olan ilgisini artırmakta ve piyasalardaki dalgalanmalara neden olmaktadır.

Bu güncel döviz kurları, ticaret yapanlar ve yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmaların devam etmesi, döviz kurlarının seyrini etkileyecek gelişmeler açısından dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir.